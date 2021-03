Hirak du vendredi : Une marée humaine défile dans les rues d’Alger

Des milliers de citoyens sont descendus aujourd’hui dans les rues d’Alger ce vendredi, pour marquer leur rendez-vous des marches hebdomadaires du mouvement de protestation populaire Hirak.

Rien ne semble arrêter, les manifestants dans la wilaya d’Alger, ni les conditions métrologiques, ni la présence policière n’ont empêché les manifestants de sortir dans la rue. La crainte d’une éventuelle contamination au Covid-19 n’y a rien fait non plus.

En effet, un cortège de milliers de manifestants a ébranlé, cet après midi, le centre d’Alger, entre la rue Didouche Mourad et la Grande Poste, les protestataires ont sillonné les principales rues menant à la Grande-Poste, halte incontournable pour les manifestants qui ont réitéré leur soutien aux revendications du Hirak populaire pour un changement radical en Algérie.

La foule en furie scandait : «Dawla madania, machi askaria» (Pour un Etat civil, non au régime militaire), «L’istiqlal, l’istiqlal !» (L’indépendance), «Lebled bledna we endirou raïna» (Ce pays est nôtre et nous ferons ce qui nous plaît).

Les slogans phares du Hirak ont été également repris : « Le peuple veut la chute du régime ! », « Algérie libre et démocratique ! » ou encore « Silmiya, silmiya (pacifique) ! », une allusion à la nature non violente du mouvement.