Hirak du vendredi : Une énième marche populaire à Tizi Ouzou

Comme chaque Vendredi depuis le 22 Fevrier 2019, une importante foule s’est mobilisée aujourd’hui pour sortir protester à Tizi Ouzou, afin de réclamer du changement en Algérie.

Les citoyens se sont réunis et manifestés côte à côte, dans cette 107ème marche organisée dans le seul et unique objectif de faire valoir leurs revendications, dont la principale qui reste le départ des anciens symboles du système gouvernemental, et à l’instauration d’un réel état civil, garantissant une bonne application de la démocratie.

Comme à leur habitude, les manifestants, présents en grand nombre, ont martelé le gouvernement actuel en place à maintes reprises avec une multitude de slogans et de banderoles, sans oublier les nombreux drapeaux algériens et berbères brandis, exprimant par le biais de ces derniers le mécontentement total de la population face aux différents problèmes dont souffre le pays depuis des années ainsi que le désir de liberté et de souveraineté affiché par le peuple algérien.

Une marche populaire à grande échelle à Bouira

Dans la wilaya de Bouira, le même état d’esprit se fait ressentir. En effet, une marche pacifique et organisée a également a été entamée aujourd’hui. A l’image des wilayas algériennes, les habitants locaux appellent au départ aux personnalités du système actuel, et font part de leur engagement et leur détermination en scandant haut et fort le terme de « L’indépendance » à différentes reprises, avant d’évoquer la décennie noire, que ces derniers voient comme un prétexte pour rester au pouvoir.

Les habitants, sortis nombreux, brandissent un grand nombre de drapeaux et de banderoles en défilant les rues de Bouira, symbolisant à la fois l’unité nationale, mais aussi le désir du changement en Algérie.