Hirak : des arrestations à Tizi Ouzou, Béchar et Bordj Bou Arreridj

Le 124ᵉ vendredi a mobilisé une grande foule à Tizi Ouzou et à Béjaia, mais ce ne sont pas les seules wilayas ou des citoyens Algériens ont tenté de protester en faveur d’un changement pacifique et démocratique en Algérie. À Béchar aussi, et à Bordj Bou Arréridj, des Algériens ont scandé aujourd’hui des slogans propres au Hirak.

Tandis que les manifestations se sont déroulées sans encombres, les forces de l’ordre de la wilaya de Tizi Ouzou ont procédé par la suite à plusieurs arrestations, au niveau de plusieurs points de contrôle routiers. Plusieurs manifestants qui rentraient chez eux ont donc été interpellés.

Ces arrestations ont touché aussi d’autres wilayas, notamment la wilaya de Béchar et de Bordj Bou Arréridj, ou une dizaine de manifestants ont été arrêtés par les forces de police.

Une dizaine de citoyens arrêtés

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, 6 citoyens ont été arrêtés, et parmi eux 3 étudiants. Il s’agit des étudiants Chawki Hamoum, Zahra Saai et Anais Matari, et des citoyens Bilal Hamouche, Yacine M’Kireche et de Ami Hamid. Ce groupe de manifestants, ainsi qu’un autre groupe, ont été arrêtés au niveau de points de contrôle routiers. Plusieurs de ces manifestants ont été relachés par la suite.

Dans la wilaya de Béchar, la police a arrêté les manifestants Abdelhamid Benayad, Farsi Mahdi, Boufeldja Chadliya, Nasrdine Ouahabi, Chahid Nadira, Aiyachi Moussa, Yahi Mohamed Amine, Djoudi Bachir, ainsi que d’autres citoyens.

Enfin, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, et plus précisément dans la commune de Ras El Oued, deux citoyens ont été interpelés aujourd’hui par la police. Il s’agit de Boudjemaa Al Ibrahimi et de Al Aid BouSaada.