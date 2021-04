Hirak à Béjaïa : Un chauffard fonce sur des manifestants

Le conducteur d’un véhicule citadin a tenté de percuter les manifestants pacifiques à Bejaia

En effet, l’incident en question est survenu, ce vendredi 02 mars 2021 à Bejaia, près de la place Ifri, en pleine ville, alors que les manifestations populaires du 111ème vendredi du Hirak étaient en cours.

Le véhicule, de type Kia Picanto, immatriculé 18, le code désignant la wilaya de Jijel, s’est lancé à vive allure sur la foule, qui s’est dispersée juste à temps, avant de s’arrêter au milieu des manifestants. Aucune perte humaine n’a été heureusement signalée, toutefois, deux personnes blessées ont été enregistrés, dont une personne handicapée sur une chaise roulante

Par ailleurs, les raisons de cet agissement demeurent, pour le moment inconnues, le conducteur n’a également pas encore été identifié.

111ème vendredi : Le Hirak bat son plein à Bejaia

Les manifestants de la ville de Bejaia ont, sans surprise, fait acte de présence ce vendredi, soit la 111ème semaine du Hirak.

En effet, la ville a été témoin d’une déferlante humaine, ce vendredi 02 avril 2021, qui correspond au 111ème vendredi depuis le début des manifestations populaires et pacifiques du Hirak, ce qui correspond au 22 février 2019. Les manifestants, fidèles à leurs habitudes, sont sortis en grand nombre dans le but de faire valoir leurs revendications, qui consistent à l’instauration d’un état civil, libre et démocratique, assurant l’égalité et la justice.

Les manifestants béjaouis, brandissant plusieurs drapeaux algériens et berbères, font ainsi part de la situation critique en Algérie, et, à travers cette série de marches, espèrent véhiculer un changement radical au sein du pays, et le départ des personnalités actuelles du système politique algérien.