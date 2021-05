Hirak à Alger : La marche violement dispersée à Ruisseau

En dépit de la fatigue du jeûne et des températures élevées de cette journée, des milliers de manifestants ont battu le pavé aujourd’hui le 07 mai à Alger, pour marquer le rendez-vous hebdomadaire habituel, à savoir le 116e vendredi du Hirak populaire.

Néanmoins, l’acharnement violent des forces de sécurité, contre les hirakistes se poursuit et s’endurcit de plus en plus à Alger.

La marche d’aujourd’hui a été marquée par une tension particulière. En effet, vers sa fin, les policiers ont chargé violemment les manifestants prêts à se mettre en ordre de marche. Ils ont pourchassé, matraques à l’œuvre, des militants et activités tout au long du parcours.

Des journalistes ont été brutalisés et appréhendés et leurs appareils et accessoires de photographie ont été confisquées.

À noter que, notre journaliste a été arrêté puis relâché au niveau de Belouizdad (Ruisseau) alors qu’il couvrait la manifestation du Hirak.

Pour rappel, ces dernières semaines, l’Algérie vit au rythme d’une contestation sociale sur fond de difficultés économiques et sociales. Plusieurs manifestations ont été réprimées, à l’instar d’une marche nationale des pompiers et le marché des étudiants le mardi.

Mais, c’est devenu clair, ni la répression ni encore moins la prison n’ont pu briser le courage et la détermination des manifestants du Hirak d’aller jusqu’au bout pour leurs droits légitimes et à poursuivre leur combat pacifique chaque vendredi, jusqu’a la satisfaction totale de toutes les revendications du peuple.