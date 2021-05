Hirak 116 : la mobilisation au rendez-vous dans plusieurs villes

Ce vendredi encore, les manifestants sont sortis dans les rues, scandant des slogans et déclarant ouvertement leur mécontentement. L’engagement des manifestants continue avec toujours autant de patience et de courage dans plusieurs villes d’Algérie.

Ils réagissent aux nombreuses arrestations et protestent contre les répressions et les violences qu’il y a eues contre le Hirak pacifique ces derniers jours. En effet, plusieurs arrestations et violences ont eu lieu durant les marches à Alger, Tizi-ouzou ou encore Oran.

De ce fait, des milliers de personnes sont sortis dans les rues de la ville dans le but de réclamer un changement radical au sein du pays, notamment « un changement du régime ». Les slogans phares du hirak se sont également fait entendre durant cette mobilisation populaire pacifique, des slogans tels que « Etat civil non militaire » ou « Les généraux à la poubelle »

Aujourd’hui encore la répression s’est poursuivi, les forces de l’ordre continuent d’arrêter les manifestants. Des arrestations violentes et sans réels motifs ont eu lieu notamment à la capitale Alger.

Dans les rues d’Alger les slogans clamait la libération des détenus et montrait leur soutien aux détenus du Hirak.

Une forte mobilisation dans plusieurs autres villes d’Algérie

À Annaba les manifestants sont sortis pour dénoncer la répression qui se maintient sur les hirakistes. À Sétif, le peuple réclame une démocratie et demande la restitution du pouvoir au peuple.

Les constantinois ont aussi remplis les rues par solidarité pour les détenus du Hirak et la liberté d’expression et des opinions.

Des marches similaires ont été organisées à Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Biskra, M’sila, El Tarf, Sétif et Khenchela, où des manifestants ont réclamé la concrétisation du mouvement populaire pacifique du 22 février.

Bouira et Tizi-ouzou : les manifestants continuent de protester en force

Les rues de Bouira et de Tizi-ouzou continuent de crier leur mécontentement. Les manifestants ont ce vendredi encore été présent en masse pour la revendication de leurs droits.

Le combat pacifique se poursuit et le peuple ne faiblit pas, depuis le début du Hirak jeunes et vieux se mobilisent et ne lâchent rien pour leurs libertés leurs droits et pour une démocratie.

A Tizi-Ouzou la marche s’est ébranlée du campus universitaire Hasnaoua (à la nouvelle-ville) pour rejoindre la placette Mbarek Ait Menguellet, à la sortie Ouest de la ville. Les manifestants ont scandé des slogans réclamant le départ du système et l’instauration d’un État de droit et de la démocratie

Dans la wilaya de Bouira, des centaines de manifestants, des jeunes pour la plupart, ont marché de la place des martyrs pour sillonner les différents boulevards de la ville, dans le calme en scandant des slogans appelant à l’édification d’un Etat de droit et de démocratie.