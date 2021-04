Hirak 113 à Tizi Ouzou : Les manifestants plus déterminés que jamais 

Malgré le Ramadan, la pluie et le risque lié à l’épidémie de Covid-19, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de Tizi Ouzou pour manifester leur opposition au régime. C’est le 113e vendredi consécutif de mobilisation du mouvement de protestation populaire «Hirak ».

Les manifestants de la wilaya de Tizi Ouzou, certes moins nombreux que les semaines passées, mais toujours aussi déterminés, se sont rassemblés sous le mot d’ordre « rien n’arrêtera pas le peuple à poursuivre la révolution pacifique jusqu’à la libération de l’Algérie »

« Plus déterminés que jamais »

La foule a marché calmement, sous une pluie fine, en scandant «Etat civil et non pas militaire !» «Daoula madania matchi 3askaria ! » , « Les généraux à la poubelle et l’Algérie recouvrera son indépendance !», et«Nous sommes engagé à chasser les généraux d’El Mouradia !».

« Ou c’est vous, ou c’est nous, nous n’allons pas nous arrêter », ont promis les manifestants, qui ont déployé une banderole géante sur laquelle étaient peints les portraits de personnes incarcérées pour leurs activités liées au « Hirak » et leurs opinions.

Les manifestants ont réitéré leur demande d' »une justice indépendante », de la libération des détenus d’opinion et fustigé la répression et « la criminalisation des rassemblements ».