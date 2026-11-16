Spéculation : la confiscation des biens pour stopper les abus ? Himayatec réclame une mesure radicale

Alors que les marchés algériens traversent une zone de turbulences marquée par des tensions sur les produits de large consommation, dont la récente crise de la pomme de terre, la riposte s’organise sur le terrain.

L’ONG algérienne dédiée à la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des consommateurs, « Himayatec », interpelle directement les pouvoirs publics ce lundi. Dans un communiqué au ton ferme, elle exige une mesure radicale contre les réseaux de spéculation illicite. Appelant à priver les coupables de l’ensemble de leurs avoirs et des fortunes accumulées au détriment des citoyens.

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Les propositions de Himayatec pour assécher la spéculation illicite au portefeuille

Pour l’organisation, les sanctions actuelles atteignent leurs limites face à des pratiques qui s’apparentent à une prédation économique. Himayatec estime que le détournement des denrées alimentaires de base dépasse le simple cadre de l’infraction commerciale pour devenir « une atteinte directe à la sécurité alimentaire des ménages« . Elle appelle donc à une réponse judiciaire proportionnelle aux dégâts infligés à l’économie nationale.

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L’ONG préconise ainsi une approche offensive axée sur le patrimoine des contrevenants. Elle réclame la saisie systématique des fonds générés par ces activités occultes dès lors qu’une condamnation est prononcée. Cette démarche vise à assécher les sources de financement des filières organisées. Et à restituer les capitaux détournés au Trésor public. Tout en appliquant avec rigueur les peines prévues par la loi.

La pression s’intensifie sur les marchés de la pomme de terre et des produits de base

Cette prise de position intervient dans un contexte où les brigades de contrôle multiplient les interventions pour endiguer la rétention de marchandises. À Boumerdès, les services de surveillance ont récemment saisi 100 quintaux de pommes de terre. Dissimulés à bord de deux camions de transport de marchandises. Illustrant la persistance des tentatives de manipulation sur cette denrée sensible.

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Sur le plan institutionnel, les autorités maintiennent une ligne de fermeté face aux perturbations des circuits de distribution. Le Premier ministre a récemment averti qu’aucune tolérance ne serait accordée aux auteurs de hausses artificielles des prix. Parallèlement à la mise en service d’une plateforme numérique dédiée au suivi des approvisionnements. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé dimanche, lors de l’ouverture de l’année judiciaire 2026-2027 à la Cour suprême, la nécessité d’allier ouverture économique et contrôle strict. Le chef de l’État a exhorté la justice à s’adapter aux mutations du pays pour contrer la corruption et l’enrichissement illégitime de groupes qui tentent d’exploiter les réformes économiques.