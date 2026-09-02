Himayatec alerte sur des pommes de terre potentiellement toxiques : voici comment les repérer

La pomme de terre occupe une place centrale dans l’assiette des Algériens, figurant parmi les produits les plus consommés au quotidien dans les foyers. Qu’il s’agisse des achats effectués au marché ou des stocks conservés à la maison, ce tubercule nécessite une attention particulière quant à son aspect visuel.

Dans une publication de sensibilisation, l’Organisation algérienne de défense du consommateur « Himayatec » rappelle justement aux consommateurs les précautions à prendre face à certaines transformations physiques observables sur la peau des pommes de terre, notamment l’apparition de zones verdâtres ou de germes, pouvant indiquer la présence d’un composé naturel appelé solanine, susceptible de devenir toxique et dangereux pour la santé en cas de forte concentration.

Teneur élevée en solanine : quels signes sur la pomme de terre doivent vous alerter ?

La solanine est un composé naturellement présent dans la plante. Et dont la concentration augmente sous l’effet de l’exposition à la lumière, ou lors du démarrage du processus de germination. Dès l’étape de l’achat chez le marchand de primeurs, l’examen de la surface du produit constitue une première mesure utile.

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Si les tubercules étalés présentent déjà une teinte verte prononcée ou de multiples pousses, il convient d’éviter de les choisir. Le même phénomène peut également se produire ultérieurement au domicile. Lorsque le stockage prolongé ou mal adapté favorise le développement de ces caractéristiques. Les autorités de sécurité sanitaire rappellent d’ailleurs que la seule cuisson ne suffit pas à éliminer la solanine. Car la chaleur ne dégrade pas cette molécule.

Sur le plan de la santé, l’ingestion de ce composé en quantité significative peut provoquer divers désagréments physiques. Les personnes exposées peuvent ressentir des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales sous forme de crampes. Ainsi que des maux de tête, des vertiges ou une fatigue générale. Dans les situations où les quantités ingérées sont plus élevées, des perturbations digestives plus prononcées peuvent survenir.

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Pommes de terre : les bonnes pratiques de sélection et de conservation au quotidien

Pour gérer ces situations en cuisine, la conduite à tenir dépend de l’ampleur des modifications observées sur le produit. Lorsque les taches vertes ou les germes restent très localisés, il suffit de retirer profondément les parties concernées à l’aide d’un couteau avant la préparation. En revanche, face à des spécimens fortement verdis ou recouverts de nombreux germes, les recommandations d’orientation sanitaire préconisent de ne pas les consommer. De même, si une amertume anormale se fait sentir après la cuisson, il est conseillé d’interrompre le repas.

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La prévention repose essentiellement sur les conditions de conservation observées au foyer. Pour limiter la hausse de la solanine, les stocks doivent être placés dans un endroit frais, sombre et correctement ventilé, à l’abri de toute exposition directe à la lumière. Un tri régulier avant la préparation des repas permet d’assurer une consommation en toute tranquillité.