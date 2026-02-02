Himad Abdelli s’engage avec l’Olympique de Marseille (officiel)

Le feuilleton du mercato hivernal a finalement livré son verdict. Après plusieurs semaines de négociations intenses et un bras de fer prolongé avec Angers SCO, l’Olympique de Marseille a réussi à boucler l’une des opérations majeures de cet hiver. Le milieu international algérien Himad Abdelli est officiellement un joueur de l’OM. Il a atterri ce lundi à l’aéroport de Marignane, où il a paraphé un contrat de longue durée avec le club phocéen.

Il s’agit sans doute du coup d’éclat de Pablo Longoria et de sa cellule de recrutement à l’heure de la clôture du mercato. Longtemps réticente à l’idée de céder l’un de ses meilleurs éléments, la direction angevine a fini par trouver un terrain d’entente avec les dirigeants marseillais. Les discussions, parfois tendues, ont abouti à un accord jugé satisfaisant pour les deux parties.

🟢 À LIRE AUSSI : Voilà pourquoi Bentaleb a manqué la CAN 2025, Bounedjah pourrait rater le Mondial

Pilier du SCO les deux dernières saisons, Abdelli s’est engagé pour une durée de cinq ans avec le club phocéen. Pour convaincre Angers de libérer son joueur, Medhi Benatia, responsable du recrutement olympien, a consenti un effort financier important. Le montant du transfert s’élève à 3 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 450 000 euros de bonus, selon les performances du joueur et les objectifs sportifs du club.

Les détails financiers de l’accord

Dans le détail, Angers percevra un premier versement de 2,7 millions d’euros, assorti de 500 000 euros de bonus. Une clause supplémentaire prévoit le versement de 750 000 euros si l’Olympique de Marseille parvient à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions de l’UEFA, un objectif clairement affiché par le club phocéen cette saison.

Dès son arrivée à Marignane, le milieu de terrain de l’équipe nationale algérienne n’a pas caché sa satisfaction. « Franchement, je suis très heureux, même si ça se fait à la dernière journée. Je veux tout donner pour ce club et j’espère qu’on va faire de belles choses », a déclaré Abdelli, visiblement ému, en attendant sa présentation officielle devant la presse.

🟢 À LIRE AUSSI : Dans le viseur de l’équipe nationale d’Algérie : qui est Fynn Schenten ?

Un renforcement important pour l’OM

À Marseille, le joueur de 25 ans retrouvera son compatriote Amine Gouiri, déjà bien installé au sein de l’effectif olympien. Interrogé sur une éventuelle discussion avec ce dernier avant son arrivée, Abdelli s’est montré clair : « Je n’ai pas eu besoin de parler avec Amine, même si on se parle souvent. Je suis prêt à tout donner pour l’OM ».

Avec cette recrue, l’Olympique de Marseille renforce considérablement son entrejeu et affiche clairement ses ambitions pour la seconde moitié de saison.