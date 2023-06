Hichem, le jeune Algérien qui surmonte sa déficience visuelle au quotidien grâce à la technologie

Implantée dans tous les domaines de la vie, la technique est à la rescousse de l’Homme. Cette fois, ce sont les personnes malvoyantes qui bénéficient des dernières avancées de la tech.

En effet, le quotidien de ces personnes peut s’avérer difficile sans assistance. Néanmoins, certaines applications prêtent main forte aux personnes malvoyantes. Ainsi, le jeune Algérien et animateur de Jow radio, Hichem, nous fait découvrir ses assistants au quotidien. « Pour choisir mes vêtements, je peux me fie à l’application Be My Eyes qui propose un service de reconnaissance des objets », dit-il.

Dans l’air du temps, la technologie efface les frontières et ne laisse aucun alibi pour ne pas être à l’aide de cette catégorie de personnes.

Ainsi, cette application permet à toutes les personnes désireuses de porter main forte aux personnes malvoyantes de s’inscrire en tant que bénévoles pour assister, à distance, la personne qui s’inscrit en tant que malvoyant. Une aubaine pour ces derniers et une joie pour les bénévoles.

Un malvoyant peut-il se connecter sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux sont les incontournables plateformes de notre ère. Les personnes malvoyantes bénéficient aussi de cette expérience. En effet, Hichem, l’animateur de Jow Radio a indiqué qu’il utilise le lecteur d’écran « TalkBack » pour consulter son feed sur les réseaux sociaux.

En outre, dans son quotidien, toute personne est amenée à utiliser la monnaie pour acheter ou payer des services. C’est chose désormais aisée pour les personnes malvoyantes qui ont à leur disposition lune application de reconnaissance de devise.

Si les techniques traditionnelles de reconnaissance de pièces de monnaie restent les principales options pour identifier une pièce, l’application « Cash Reader » facile la reconnaissance des billets de banque pour les personnes malvoyantes. Des découvertes rendues possibles grâce aux explications d’Hicham de Jow Radio.