Hichem Hamoudi, le scientifique Globetrotter Algérien

Hichem Hamoudi est né à Batna, dans un petit village de la capitale des Aurès, mais son amour pour la science et pour la découverte l’avait mené aux quatre coins du monde. Ce chercheur et scientifique, fait voyager en racontant l’histoire de sa réussite.

Hichem Hamoudi, qui a accordé un entretien au site spécialisé Supernova, est un chercheur accompli qui a pu jumeler durant son parcours plusieurs disciplines plus prestigieuses les unes que les autres. En effet, ce scientifique Algérien excelle aussi bien en Physique qu’en électronique, ainsi qu’en biologie moléculaire.

Tout commence pour Hichem Hamoudi quand il avait 11 ans. Fortement inspiré par son paternel, il arrive à mettre au point “sa première invention”. Il s’agit d’un poste radio fait maison, dont le chercheur est très fier, car à travers ce petit exploit, c’est un grand hommage qui est rendu à son père.

Le jeune Hichem décroche ensuite son BAC spécialité sciences exactes, ce qui le fait entrer à l’université de Batna ou il va étudier la chimie et la physique. Le chercheur précise que cette période a été très difficile, car elle avait coïncidé avec les années noires que l’Algérie avait connu, en 1990.

D’un pays à un autre

Malgré la menace terroriste qui pesait quotidiennement sur les étudiants pendant les années 1990, Hichem Hamoudi avait pu décrocher son diplôme de l’université de Batna. Suite à cela il a pris l’avion vers France, et plus exactement vers l’université de Paris ou il va obtenir un master en chimie quantique, avant de conclure son cursus universitaire en beauté, en décrochant son doctorat en chimie avec une excellente mention de l’Université d’Orsay.

Hichem, féru de connaissance, de science et de découverte va quitter ensuite la France pour aller en Allemagne ou il va entamer sa carrière professionnelle en travaillant en tant que chercheur scientifique à l’Université d’Heidelberg. Il va y rester pendant 3 ans.

Atteint vraisemblablement de bougeotte, le chercheur Algérien se laisse tenter par une expérience au pays du soleil levant. Le Japon. Ou il va s’installer pendant quatre ans, et ou il va occuper le poste de poste de chercheur indépendant à l’Institut japonais de science des matériaux. Hichem Hamoudi va confier pus tard que son expérience japonaise était la meilleure, car c’est au sein de ce pays qu’il avait pu apprendre la stratégie de la recherche scientifique et la manière de l’appliquer au niveau des laboratoires et des instituts.

Son coup de cœur pour le Japon n’a pas été cependant suffisant pour l’empêcher d’aller explorer de nouveaux horizons. Le chercheur est actuellement installé au Qatar, ou il a été nommé directeur de recherche pour les technologies disruptives.