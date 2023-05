Hichem Aboud condamné à 10 ans de prison ferme pour diffusion d’une vidéo de meurtre

Hicham Aboud, établi en France, a été condamné à 10 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de Dar El-Beida pour diffamation et atteinte à la sécurité nationale. Les autorités algériennes ont également émis un mandat d’arrêt contre lui.

Dans sa chaîne YouTube intitulée « Hichem Aboud TV », Aboud avait publié des informations trompeuses portant atteinte à la sécurité publique et à l’ordre public selon le tribunal. Il a de plus publié des idées « terroristes » en utilisant la technologie de l’information et de la communication. L’affaire a été portée en justice par le Trésor public représenté par le représentant légal du ministère des Finances et le représentant légal de la Direction générale de la sécurité nationale.

Cette affaire a vu le jour lorsque Hichem Aboud est apparu sur sa chaîne YouTube pour diffuser une vidéo dans laquelle il attribuait de graves accusations d’un meurtre prémédité à des membres des services de sécurité nationale (police) urbaine de Bab El Oued à Alger.

Aboud accusé d’inciter les citoyens à sortir pour déstabiliser la sécurité publique en Algérie

Dans la vidéo en question, Aboud aurait aussi incité les citoyens à sortir dans la rue pour semer la discorde et déstabiliser la sécurité publique. Le représentant légal de la Direction générale de la sécurité nationale a déposé une plainte officielle contre Aboud le 19 février 2021. Il a confirmé que ce dernier avait diffusé une vidéo sur sa chaîne YouTube, intitulée « Aboud Hichem TV », dans laquelle il racontait les détails du meurtre de la femme appelée « Al-Arabi » dans les locaux de la police.

Aboud aurait également publié de fausses informations mensongères qu’il a imputées à la police de Bab El Oued pour nuire à la sécurité publique et l’ordre public.

Le représentant légal de la Direction générale de la sécurité nationale a également déclaré qu’il détenait toutes les preuves nécessaires à cet égard. Dans sa plainte, il a expliqué qu’Aboud avait dit, dans la première minute de la vidéo, que « des citoyens nous ont appelés et nous ont donné des détails sur cet assassinat, car ils l’ont tuée au commissariat ». Aboud a également ajouté à la huitième minute de la vidéo, en disant « il n’y a pas de loi dans ce pays ».

