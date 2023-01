Hésitant à investir dans les crypto-monnaies? Voici trois éléments qui pourraient vous aider à prendre votre décision

Il ne fait aucun doute que 2023 pourrait être l’année idéale pour investir dans la crypto, maintenant que vous pouvez profiter de nombreux avantages. Lorsque la crypto était encore nouvelle sur le marché, de nombreuses interrogations foisonnaient à son sujet. Sans parler des doutes quant au potentiel encore insondé de la crypto-monnaie. D’un autre côté, certains ont su profiter de l’opportunité et pourraient déjà être assis sur un trésor caché, profitant de leur vision à long terme.

La réputation de la cryptomonnaie a connu une croissance spectaculaire récemment grâce aux progrès technologiques et aux nombreuses opportunités favorables aux investisseurs et aux traders. Sans oublier que plusieurs cryptomonnaies ont vu leur valeur considérablement augmenter, ce qui est bon pour la confiance générale dans ce nouveau marché.

L’investissement en crypto n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, il y a plusieurs éléments à prendre en compte si vous envisagez d’investir ou de trader avec de la crypto. Voici trois éléments qui pourraient vous aider à faire vos premiers pas dans ce monde.

Investir dans la crypto-monnaie

Si vous êtes débutant dans le monde de la cryptomonnaie et que vous souhaitez investir ou faire du trading quotidien, il est essentiel de connaître les enjeux. Si vous êtes déjà familiarisé avec le concept de la crypto et son fonctionnement, les prochaines étapes à prévoir sont l’investissement en lui-même. Vos fonds, les plateformes d’échange de crypto, la passation d’ordres, le stockage sécurisé, et bien d’autres choses peuvent faire une énorme différence dans votre parcours.

Le début d’un investissement est généralement l’une des parties les plus cruciales d’un bon investissement. Des choix judicieux peuvent potentiellement mener à de bons résultats.

Même s’il est difficile de savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre, si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut faire, il existe plusieurs guides et plateformes comme Etoro.com, Uphold.com et Biticodes-app.com qui peuvent vous aider.

Crypto contre-investissements traditionnels

Il est important de prendre en compte que les crypto-monnaies comportent de nombreux risques et peuvent impacter les flux de votre investissement. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, les crypto-monnaies présentent également de nombreux avantages. Tant que vous êtes conscient de ces risques et que vous savez comment réagir lorsque vous y êtes confrontés, les crypto-monnaies peuvent être un investissement intéressant.

Nous ne prétendons pas que le crypto est supérieur aux investissements traditionnels, car la plupart des risques liés au crypto sont également présents dans les investissements traditionnels. Cependant, si vous pensez qu’il vaut toujours la peine d’essayer le crypto, assurez-vous d’avoir un fonds de secours. De cette manière, vous avez toujours quelque chose sur quoi vous retourner si les choses ne se passent pas comme prévu.

La sécurité de votre investissement

En effet, la cybercriminalité est toujours présente dans le monde des crypto-monnaies et les témoignages sur le vol de fonds d’autres utilisateurs sont malheureusement toujours en augmentation. La valeur des crypto-monnaies augmente et les pirates informatiques sont plus que jamais tentés et actifs. Heureusement, il existe plusieurs façons de vous protéger de ces risques.

Un des moyens de protéger vos fonds est de les stocker dans des « Cold wallets » (portefeuilles froids). Un Cold wallet est un support de stockage où vous pouvez stocker en toute sécurité vos fonds en crypto-monnaies. Ces portefeuilles sont sécurisés, car ils ne sont pas connectés à Internet. Ils sont donc bien physiques. La seule façon d’être volé est d’être confronté au voleur en chair et en os. Une autre façon est de choisir une plate-forme crypto reconnue et digne de confiance. Les plates-formes de cryptage les plus performantes ont généralement des mesures de sécurité à toutes épreuves, afin de protéger vos fonds.

L’avenir de la crypto

La cryptomonnaie a encore de la marge de progression>, et étant donné que le fondement même de la crypto repose sur la technologie, il est fiable de dire qu’il y a encore un potentiel à découvrir. La cryptomonnaie est de plus en plus connue, et les moyens d’effectuer des transactions avec la crypto sont maintenant plus faciles. Sans oublier que de nombreuses entreprises connues acceptent désormais la crypto comme méthode de paiement.

La crypto-monnaie influence également la finance traditionnelle. Avec des frais relativement inférieurs, davantage de gens choisissent d’utiliser les crypto-monnaies comme alternatives aux transactions traditionnelles. C’est un marché en croissance de jour en jour, et il y en a encore beaucoup à attendre. Donc, si vous n’avez pas investi dans la crypto, le moment pourrait être idéal.