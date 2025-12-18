Héros du train d’Angleterre : l’Algérien Samir Zitouni honoré par le roi Charles III

Samir Zitouni, ressortissant algérien installé au Royaume-Uni, a été reçu ce mercredi 17 décembre par le roi Charles III lors d’une réception officielle organisée au palais de Buckingham. Une reconnaissance au plus haut niveau pour cet homme dont le courage a permis de sauver plusieurs vies lors d’une attaque au couteau survenue dans un train en Angleterre.

Les faits remontent au 1er novembre dernier. Ce jour-là, Samir Zitouni, membre de l’équipage du train reliant Doncaster à Londres King’s Cross, n’a pas hésité à s’interposer face à un agresseur armé d’un couteau qui s’en prenait à des passagers à bord. En tentant de maîtriser l’assaillant, le contrôleur a fait preuve d’un sang-froid et d’un courage exceptionnels, mettant sa propre vie en danger pour protéger celle des autres.

Selon la police britannique, son intervention a été « tout simplement héroïque » et a permis de sauver la vie de nombreux voyageurs. Très grièvement blessé lors de l’attaque, Samir Zitouni faisait partie des onze personnes touchées par l’agression. Il avait été admis en soins intensifs à l’hôpital de Huntingdon, où son état avait suscité une vive inquiétude.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols vers l’Algérie : Air France lance des billets dès 84 euros pour janvier 2026

Reconnaissance royale et soutien

Après plusieurs jours dans un état critique, le ressortissant algérien de 48 ans a finalement quitté l’hôpital le 15 novembre, soit deux semaines après l’incident. Sa famille avait alors indiqué que sa convalescence serait longue, mais progressive. Plus d’un mois plus tard, son état de santé semble s’être nettement amélioré, lui permettant d’assister à la cérémonie officielle organisée en l’honneur des victimes.

Lors de la réception à Buckingham Palace, le roi Charles III a personnellement serré la main de Samir Zitouni, saluant son courage et son dévouement. Le souverain a également rencontré Andrew Johnson, ancien membre de la Royal Navy et conducteur du train au moment de l’attaque, lui aussi impliqué dans la gestion de la situation.

🟢 À LIRE AUSSI : L’APN sur le point d’examiner une loi historique : voici ce que la France doit à l’Algérie

Une nouvelle fois, le cheminot d’origine algérienne a été félicité pour son acte héroïque, devenu un symbole de bravoure au Royaume-Uni. Dès les premiers jours suivant l’agression, il avait d’ailleurs été érigé en héros national par les médias et l’opinion publique britanniques.

Impact international et diplomatique

Par ailleurs, les autorités diplomatiques algériennes ont suivi de près l’affaire. Le consul général d’Algérie à Londres, ainsi que des responsables de l’ambassade, se sont rendus à plusieurs reprises à son chevet pour s’enquérir de son état de santé et apporter leur soutien à sa famille. Tout au long de son hospitalisation, la représentation diplomatique algérienne a assuré un accompagnement constant, en coordination avec les proches de Samir Zitouni.

À travers cette reconnaissance royale, c’est non seulement un homme qui est honoré, mais aussi une histoire de courage, de solidarité et d’humanité qui dépasse les frontières.

🟢 À LIRE AUSSI : Nationalité algérienne : ces 6 cas peuvent entrainer le retrait immédiat et la perte des droits