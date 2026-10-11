Héritage immobilier en Algérie depuis l’étranger : les vérifications indispensables avant toute décision

Hériter d’une maison, d’un appartement ou d’un terrain en Algérie lorsque l’on vit à l’étranger soulève rapidement des questions pratiques : comment établir ses droits, faut-il donner procuration, peut-on vendre le bien et comment organiser le partage ?

Dans la pratique, ces questions arrivent parfois trop tôt. Avant toute décision, il faut d’abord identifier les héritiers, déterminer ce qui appartenait réellement au défunt et vérifier la situation juridique et foncière du bien. C’est souvent cette étape qui permet d’éviter qu’une succession familiale ne devienne, quelques années plus tard, un contentieux complexe.

Le droit successoral naît du décès

L’article 127 du Code de la famille rattache l’ouverture de la succession au décès. La Cour suprême l’a rappelé dans un arrêt du 1er juin 2022, dossier n° 1493462, en retenant notamment le décès du défunt et l’existence de l’héritier au moment de l’ouverture de la succession.

En matière immobilière, la chambre foncière avait déjà précisé, dans l’arrêt n° 713016 du 9 juin 2011, que la transmission successorale de la propriété résulte du décès et non de l’attestation notariale établie ultérieurement.

La frédha et les formalités foncières restent néanmoins essentielles : elles permettent d’identifier les ayants droit, de déterminer leurs parts et de régulariser la transmission. Lorsque le décès est survenu à l’étranger, il faut également vérifier sa transcription dans l’état civil algérien lorsqu’elle est nécessaire au traitement du dossier.

La frédha et le bien doivent être vérifiés

Recevoir une frédha ne suffit pas. Il faut contrôler l’identité des héritiers, les liens de parenté, les personnes éventuellement omises et les quotes-parts retenues.

Dans son arrêt n° 1023649 du 15 décembre 2016, la Cour suprême a admis qu’aucun obstacle légal n’interdisait au juge d’établir une frédha dans le cadre du litige qui lui était soumis. Dans l’arrêt n° 1383983 du 2 décembre 2020, elle a également considéré qu’une omission n’entraînait pas nécessairement l’annulation de la frédha lorsqu’elle n’avait pas modifié les droits successoraux, une correction pouvant être envisagée selon les circonstances.

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Il faut ensuite vérifier l’immeuble lui-même : titre de propriété, références cadastrales, publicité foncière, concordance avec le bien effectivement occupé et existence éventuelle d’une hypothèque, d’une saisie ou de droits appartenant à des tiers.

Le livret foncier joue ici un rôle important. La Cour suprême l’a notamment rappelé dans son arrêt n° 1124912 du 12 juillet 2018. Dans la pratique du contentieux immobilier, une erreur revient souvent : on négocie d’abord et on vérifie le titre ensuite. Il est plus sûr de procéder dans l’ordre inverse.

L’occupation d’un héritier ne vaut pas propriété exclusive

Lorsque plusieurs héritiers recueillent un même immeuble, leurs droits demeurent en principe indivis jusqu’à un partage régulier. Le fait que l’un d’eux occupe une partie du logement ou exploite seul un terrain depuis plusieurs années ne signifie pas automatiquement que cette partie lui appartient exclusivement.

La Cour suprême l’a rappelé dans l’arrêt n° 986221 du 12 mai 2016 : un co-indivisaire ne peut s’approprier exclusivement le bien commun en écartant les autres titulaires de droits.

Cette question concerne directement les familles dont certains membres résident à l’étranger. L’éloignement rend le suivi du patrimoine plus difficile, mais il ne fait pas disparaître les droits. À l’inverse, il serait imprudent d’affirmer que le temps est toujours sans conséquence : possession et prescription doivent être appréciées à partir des faits précis de chaque dossier.

Sortir de l’indivision reste possible

Un héritier n’est pas tenu de rester indéfiniment dans l’indivision. Dans l’arrêt n° 1106157 du 20 juin 2018, la Cour suprême a rappelé qu’un héritier établissant sa qualité peut demander la sortie de l’indivision suivant les règles du Code civil.

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Lorsque les héritiers ne s’entendent pas, une expertise peut être nécessaire pour déterminer si le bien peut être divisé sans perte importante de valeur. Lorsque des lots peuvent être constitués, leur attribution obéit aux règles légales. Si le bien n’est pas raisonnablement divisible, la vente par licitation peut, selon les circonstances, mettre fin à l’indivision.

Il faut également être prudent lorsqu’un membre de la famille affirme qu’un ancien accord aurait déjà partagé l’immeuble. Dans l’arrêt n° 1408089 du 5 janvier 2023, la Cour suprême a souligné l’importance de l’acte officiel lorsqu’un partage amiable immobilier est invoqué pour soutenir que l’indivision a pris fin. Une organisation familiale de fait et une situation foncière juridiquement régularisée ne sont pas nécessairement la même chose.

Depuis l’étranger, la procuration doit être précise

La procuration est souvent indispensable pour un héritier établi à l’étranger. Elle doit cependant correspondre exactement à l’opération envisagée.

Le Code civil distingue les actes de simple administration des actes exigeant un mandat spécial. La Cour suprême l’a rappelé dans son arrêt n° 1218698 du 18 octobre 2018, notamment au regard de l’article 574 du Code civil.

Retirer un document, suivre un dossier, engager une procédure, participer à un partage et vendre un immeuble ne sont pas juridiquement la même opération. Une procuration générale ne doit donc pas être assimilée à une autorisation illimitée.

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Depuis le 9 juillet 2026, l’entrée en vigueur à l’égard de l’Algérie du régime de l’apostille a simplifié certaines formalités applicables aux documents publics étrangers dans les relations où la Convention de La Haye produit ses effets. Mais l’apostille authentifie l’origine du document ; elle ne lui ajoute pas des pouvoirs qu’il ne contient pas. La règle reste simple : définir l’acte à accomplir avant de rédiger la procuration.

Vérifier avant de signer

Les contentieux successoraux ne résultent pas toujours d’une fraude manifeste. Ils commencent souvent par une succession ancienne non régularisée, un héritier oublié, un titre mal vérifié, une occupation familiale assimilée à tort à une propriété exclusive ou une procuration dont personne n’avait réellement mesuré la portée.

Pour l’héritier installé à l’étranger, la première question ne devrait donc pas être : « Comment vendre ce bien ? » Mais plutôt : « Qu’ai-je réellement hérité, avec qui, et quelle est aujourd’hui la situation juridique et foncière exacte de ce patrimoine ? »

Répondre à ces questions avant de signer permet souvent d’éviter d’avoir à y répondre ensuite devant un tribunal. C’est l’un des enseignements constants de la pratique judiciaire : la sécurité juridique se construit avant le conflit.

À propos de l’auteur

Maître Nouni Brahim est avocat en exercice en Algérie. Le Cabinet Maître Nouni intervient notamment en contentieux judiciaire, droit immobilier et patrimonial, successions et dossiers transfrontaliers impliquant le droit algérien.

Son approche repose sur l’examen préalable des titres, actes, pièces et jurisprudences applicables afin d’identifier le risque juridique avant qu’il ne se transforme en contentieux, notamment pour les Algériens établis à l’étranger.

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Par Maître Nouni Brahim — Avocat en Algérie — Cabinet Maître Nouni

Contribution d’information juridique générale. La voie applicable dépend des documents et de l’effet recherché dans chaque dossier.