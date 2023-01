Henley Passport Index 2023 : quel classement pour l’Algérie ?

En ce début d’année, le cabinet anglais Henley et partners a établi un nouveau classement des passeports les plus puissants pour 2023. Il s’agit d’un classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre des destinations accessibles à leurs détenteurs sans visa. Et ce, conformément aux données de l’association internationale du transport aérien (IATA).

Selon l’IATA, les voyages au niveau international représentent 75 % des niveaux précédents la pandémie du covid-19. Ce classement, mis à jour trimestriellement, reste inchangé pour les nations qui figurent à sa tête. En effet, le passeport japonais occupe toujours la première place avec un total de 193 destinations accessibles sur 227 dans le monde.

La deuxième place de ce classement est partagée entre les Sud-Coréens et les Singapouriens. Qui ont obtenu un score total de 192 destinations accessibles sans visa. L’Allemagne et l’Espagne occupent conjointement la troisième place de ce podium avec un score total de 190 destinations dans le monde.

Malheureusement, le passeport algérien ne figure pas parmi les plus puissants du monde. En effet, dans ce nouveau classement de Henley & partners, le passeport algérien occupe la 90e place. Ainsi, ce dernier grimpe quatre places par rapport à 2022 (94e), et six places par rapport à 2021 (96e).

Avec ce classement, le passeport algérien donne le droit à ces détenteurs d’accéder, seulement, à 53 destinations sans visas. Un score qui reste insuffisant pour intégrer le podium des passeports les plus puissants dans le monde.

Par ailleurs, selon le cabinet Henley & partners, les détenteurs du passeport algériens, peuvent accéder sans visas aux pays suivants : Haïti, Dominique, St. Vincent et les Grenadines, Hong Kong, le Cambodge, l’Indonésie, Macao, les Maldives, la Malaisie, Népal, Tadjikistan, Sri Lanka, Timor-Leste, Bolivie, Nicaragua et Équateur.

Les personnes disposant d’un passeport algérien peuvent également voyager, sans visa, vers : les Îles Cook, les Îles Palaos, la Micronésie, Samoa, Niué, Tuvalu, Iran, Liban, Jordanie, Oman, Syrie et le Yémen. Du côté de l’Afrique, les Algériens ont un accès sans visa au : Bénin, Burundi, Cap-Vert, Comores, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Maurice, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Rwanda, Sénégal, Nigeria, Seychelles, Tanzanie, Togo, Somalie, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe.

