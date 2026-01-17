Henkel Algérie lance Schwarzkopf GLISS et célèbre la pluralité de la femme algérienne

Henkel Algérie a officiellement lancé la gamme capillaire Schwarzkopf GLISS lors d’une soirée d’exception organisée à Alger. Un événement d’envergure, placé sous le signe de la féminité plurielle, de la diversité et de l’inclusion, en cohérence avec la signature de la marque : « GLISS – For Every You ».

Réunissant plus de 200 invités, la soirée a rassemblé des acteurs influents des secteurs de la culture, des médias et du digital, ainsi que plusieurs personnalités de la scène algérienne. À travers ce lancement, Henkel Algérie a affirmé sa volonté de positionner GLISS comme un partenaire du quotidien, capable de répondre aux attentes de toutes les femmes, dans toute leur diversité.

« GLISS – For Every You », une vision inclusive de la beauté capillaire

Ainsi, avec Schwarzkopf GLISS, Henkel revendique un positionnement clair : une marque inclusive, pensée pour toutes les femmes, indépendamment de leur âge, de leur style de vie, de leur origine ou de la nature de leurs cheveux.

La gamme se décline en quatre références complémentaires, chacune formulée pour répondre à des besoins capillaires spécifiques :

GLISS Aqua Revive , dédiée à l’hydratation intense, grâce à l’acide hyaluronique et aux algues marines.

, dédiée à l’hydratation intense, grâce à l’acide hyaluronique et aux algues marines. GLISS Long & Sublime , conçue pour les cheveux longs, enrichie en biotine et en fleur de pivoine.

, conçue pour les cheveux longs, enrichie en biotine et en fleur de pivoine. GLISS Huile Précieuse , qui nourrit la fibre capillaire grâce à l’oméga 9 et à l’huile de Marula.

, qui nourrit la fibre capillaire grâce à l’oméga 9 et à l’huile de Marula. GLISS Ultimate Repair, axée sur la réparation des cheveux abîmés, à base de kératine liquide et de perle noire.

En effet, Henkel Algérie offre une gamme complète, pensée pour accompagner toutes les femmes dans leurs réalités quotidiennes, quels que soient leurs rythmes de vie ou leurs exigences capillaires.

Un événement à l’image de la diversité féminine algérienne

En outre, la soirée de lancement s’est distinguée par une scénographie soignée et un show artistique immersif, mêlant performances culturelles et esthétiques. À travers ces temps forts, Henkel Algérie a mis en lumière une féminité plurielle, oscillant entre héritage culturel et modernité, et reflétant la richesse de la femme algérienne dans toutes ses expressions.

Chaque détail de l’événement a été pensé pour traduire visuellement et émotionnellement l’ADN de GLISS : une marque qui célèbre la diversité, sans clichés ni normes figées.

Des parcours féminins inspirants mis à l’honneur

Moment fort de la soirée, l’hommage rendu à quatre femmes algériennes aux parcours remarquables, incarnant l’audace, l’excellence et la persévérance dans leurs domaines respectifs :

Aïda Guechoud , actrice de théâtre et de cinéma

, actrice de théâtre et de cinéma Meriem Chehih , pilote de ligne

, pilote de ligne Fatma Meheni , entrepreneure

, entrepreneure Louisa Abouriche, karatéka d’élite

À travers ces distinctions, Henkel Algérie a réaffirmé une conviction forte : chaque femme est unique et mérite d’être célébrée, quels que soient son parcours ou son champ d’expression.

Avec ce lancement, Henkel Algérie consolide le positionnement de Schwarzkopf GLISS comme une marque engagée, inclusive et résolument tournée vers les femmes d’aujourd’hui, dans toute leur diversité. « GLISS – For Every You ». Une promesse simple, mais assumée, offrir une marque pour accompagner chaque femme, telle qu’elle est.

À propos de Henkel

Grâce à ses marques, ses innovations et sa technologie, Henkel occupe des positions de leader sur les marchés mondiaux, notamment dans les secteurs de l’industrie et des produits de consommation. Son activité Adhesive Technologies est le leader mondial des solutions adhésives, des produits d’étanchéité et des revêtements fonctionnels.

Avec ses marques grand public, Henkel détient également des positions de premier plan dans les secteurs des soins capillaires et des produits de lavage et d’entretien à travers le monde. Parmi ses marques emblématiques figurent Loctite, Persil et Schwarzkopf.

Au cours de l’année fiscale 2021, Henkel a réalisé plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires et enregistré un résultat opérationnel ajusté d’environ 2,7 milliards d’euros. Les actions privilégiées de Henkel sont cotées à l’indice DAX de la bourse allemande.

Entreprise historiquement engagée en faveur du développement durable, Henkel s’appuie sur une stratégie claire assortie d’objectifs concrets. Fondée en 1876, l’entreprise emploie aujourd’hui plus de 50 000 collaborateurs à travers le monde, unis par une culture d’entreprise forte et un objectif commun : « Pioneers at heart for the good of generations. ». Plus d’informations : www.henkel-algerie.com/fr