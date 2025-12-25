Henkel Algérie à la FPA 2025 : comment le Made in Algeria peut-il bâtir l’industrie de demain ?

À l’occasion de la Foire de la Production Algérienne (FPA), placée sous le thème « Bâtissons le futur », Henkel Algérie s’impose comme l’un des exemples les plus aboutis de la transformation industrielle en cours dans le pays. À travers des investissements industriels majeurs, une production désormais 100 % locale pour toutes ses gammes emblématiques et l’intégration avancée de la digitalisation et de l’automatisation, le groupe s’impose comme un acteur de référence du made in Algeria nouvelle génération.

De son usine de Réghaïa, entrée dans l’ère de l’industrie 5.0, à la fabrication locale de marques internationales comme Schwarzkopf Gliss, Henkel Algérie conjugue performance industrielle, innovation technologique et création de valeur locale. Un positionnement assumé, porté par une vision de long terme pleinement alignée sur les ambitions nationales de modernisation du tissu productif et une volonté claire : produire en Algérie, pour l’Algérie, selon les standards internationaux les plus exigeants. Dans cet entretien croisé, Burak Birler, Directeur Général de Henkel Algérie, et Mohamed El Hadi Hamma, Directeur Marketing, reviennent sur cette stratégie, ses impacts concrets et leur vision de l’avenir industriel en Algérie.

120 M d’euros investis : Henkel Algérie mise sur l’industrie 5.0 pour son usine de Réghaïa

Henkel Algérie a investi plus de 120 millions d’euros dans la modernisation de ses lignes de production, faisant de son site de Réghaïa l’un des complexes industriels les plus avancés du pays. Pour Burak Birler, Directeur Général de Henkel Algérie, cette transformation dépasse largement le cadre de l’entreprise.

« Cet investissement symbolise notre engagement de long terme en Algérie. Moderniser l’usine de Réghaïa à ce niveau de standards industriels, c’est améliorer la qualité de nos produits, renforcer la sécurité de nos collaborateurs et optimiser l’ensemble de nos processus. Mais c’est aussi une contribution directe à l’essor de l’industrie algérienne. C’est une étape importante pour soutenir la compétitivité du pays et inspirer d’autres acteurs industriels », souligne-t-il.

Au quotidien, la digitalisation permet un suivi précis des opérations, une traçabilité renforcée et une meilleure réactivité face aux besoins du marché. Les équipes se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, dans un environnement de travail plus sûr et mieux maîtrisé. Une dynamique qui aligne les sites algériens de Henkel avec les meilleures pratiques industrielles internationales, tout en restant profondément ancrés dans le tissu économique local.

Industrie 5.0 : la technologie au service de l’humain

Chez Henkel Algérie, la modernisation industrielle ne se fait pas au détriment du capital humain. Bien au contraire. Chaque évolution technologique s’accompagne d’un effort soutenu en matière de formation et de montée en compétences pour renforcer le savoir-faire et la sécurité.

« L’innovation technologique et le développement des compétences vont de pair. Nous investissons dans le capital humain algérien pour permettre à nos équipes d’exploiter pleinement ces nouvelles technologies et de participer activement à la transformation de l’industrie locale. C’est une manière concrète de générer de la valeur économique et sociale durable », explique encore Burak Birler.

En effet, cette approche renforce à la fois la performance économique et l’impact social du groupe, dans une logique de développement durable qui intègre l’humain au cœur du modèle industriel.

Bâtir le futur industriel du pays : la vision de Henkel Algérie

Interrogé sur le rôle que Henkel Algérie entend jouer dans la construction du futur industriel national, le Directeur Général souligne l’ambition du groupe de s’imposer comme un acteur clé du développement industriel du pays, en mobilisant son expertise au service de l’innovation, de la qualité et de la durabilité.

Le groupe prévoit de poursuivre ses investissements locaux, de renforcer les compétences de ses équipes et de promouvoir des standards industriels élevés, alignés sur les meilleures pratiques internationales. À travers cette stratégie, Henkel Algérie souhaite contribuer activement à la modernisation du tissu productif algérien, soutenir une croissance responsable des entreprises locales et démontrer qu’une industrie innovante, performante et durable peut pleinement s’épanouir en Algérie.

Schwarzkopf Gliss : une marque mondiale désormais produite en Algérie

Autre signal fort de l’ancrage industriel du groupe Henkel Algérie, la production locale de marques internationales emblématiques comme Schwarzkopf Gliss. Un tournant stratégique qui rapproche la marque du consommateur algérien. Pour Mohamed El Hadi Hamma, Directeur Marketing chez Henkel Algérie, les bénéfices sont concrets.

« Produire localement une marque internationale permet de garantir une disponibilité continue, des prix plus compétitifs ainsi qu’une qualité strictement conforme aux standards mondiaux de Henkel. Le consommateur algérien accède ainsi à des produits de niveau international, fabriqués localement, avec des compétences algériennes », explique-t-il.

Au-delà de l’aspect économique, cette production locale porte une forte dimension symbolique, celle d’une marque mondiale fabriquée en Algérie, avec des compétences locales et pour répondre aux besoins spécifiques du marché national. D’ailleurs, le choix des références produites n’est pas le fruit du hasard. Il repose sur des études approfondies du marché local et des attentes spécifiques des consommatrices algériennes, afin de proposer des produits adaptés aux usages réels et aux besoins les plus courants.

Le made in Algeria comme levier de crédibilité et de confiance

Dans un contexte où le made in Algeria gagne en crédibilité, Henkel Algérie adopte une approche fondée sur la preuve plutôt que sur le discours. La qualité constante des produits, la modernité des installations et la transparence vis-à-vis du consommateur constituent les piliers de cette stratégie.

« La crédibilité ne se décrète pas. Elle repose sur la constance de la qualité, la transparence et le respect des standards. Chez Henkel, nous ne faisons aucune distinction entre les marchés, car la qualité reste la même partout dans le monde », affirme Mohamed El Hadi Hamma.

Ainsi, la communication du groupe met en avant le savoir-faire local, les investissements industriels et l’engagement sociétal, inscrivant durablement ses marques dans l’écosystème économique algérien.

D’ailleurs, chez Henkel Algérie, la durabilité ne se limite pas à l’environnement. En effet, elle s’inscrit dans une approche globale qui englobe la responsabilité sociale, la performance industrielle et l’impact économique local. Le groupe applique en Algérie les mêmes standards qu’à l’international, notamment en matière de qualité des produits, de conditions de travail et de gouvernance.

L’ensemble des packagings utilisés est 100 % recyclable et produit localement, réduisant ainsi l’empreinte carbone liée au transport. En outre, Henkel Algérie accorde une importance particulière à l’égalité des chances et à la parité hommes-femmes, y compris dans les postes à responsabilité.

« La qualité que nous offrons au consommateur commence par la qualité de l’environnement de travail de nos collaborateurs », souligne encore Mohamed El Hadi Hamma, rappelant que l’investissement dans l’humain constitue un pilier central de la stratégie durable du groupe.

Digitalisation du marketing : mieux comprendre pour mieux répondre

La transformation digitale chez Henkel Algérie ne se limite pas aux chaînes de production. Elle irrigue également la stratégie marketing, désormais pilotée par la donnée et l’écoute active du consommateur. Les outils digitaux permettent au groupe d’analyser en temps réel les comportements, les attentes et les tendances de consommation.

« Le digital nous rend plus agiles. Il nous permet d’adapter nos offres et nos messages au contexte local, en restant au plus près des attentes des consommateurs algériens », explique le Directeur Marketing. Cette approche permet à Henkel Algérie de rester en phase avec un marché en constante évolution, marqué notamment par l’émergence de nouvelles générations de consommateurs et par des cycles de tendances de plus en plus courts.

La FPA 2025, vitrine d’une ambition industrielle assumée

À travers sa participation à la Foire de la Production Algérienne, Henkel Algérie affiche clairement ses ambitions. Le groupe se veut un acteur engagé dans la construction d’une industrie nationale moderne, compétitive et durable.

« L’Algérie a toute la légitimité pour disposer d’usines ultramodernes, performantes et digitales », affirme Mohamed El Hadi Hamma. Pour Henkel Algérie, investir localement, produire en Algérie et faire confiance aux compétences nationales constituent un choix stratégique assumé.

À l’horizon des prochaines années, Henkel Algérie entend poursuivre ses investissements, renforcer sa production locale et continuer à contribuer activement à la modernisation du tissu productif national. Une trajectoire industrielle qui illustre, concrètement, ce que signifie aujourd’hui « bâtir le futur » en Algérie.