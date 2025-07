Mon estomac saigne : causes, symptômes et que faire en cas d’alerte

Une hémorragie gastrique est un problème digestif sérieux. Du sang s’échappe des vaisseaux situés sur la paroi interne de l’estomac. C’est souvent dû à un ulcère de l’estomac, une gastrite, à l’utilisation de médicaments qui fluidifient le sang, ou d’autres facteurs irritant l’estomac. Les saignements légers peuvent passer inaperçus. En revanche, une hémorragie gastrique sévère peut être mortelle, causant vomissements, selles noires, étourdissements, voire un état de choc.

Il s’agit d’une fuite de sang dans l’estomac ou le duodénum (la première partie de l’intestin grêle). C’est un type courant de saignement digestif. L’intensité varie : de faibles pertes chroniques à des hémorragies internes soudaines et graves. Un saignement gastrique résulte généralement d’une blessure, d’une irritation ou d’une lésion de la paroi de l’estomac. Des maladies comme les ulcères, la gastrite, les varices œsophagiennes ou le cancer de l’estomac peuvent en être la cause.

Les signes typiques d’un saignement de l’estomac incluent des changements de couleur des selles, des vomissements, une faiblesse, des vertiges et des douleurs abdominales. Cependant, certains saignements peuvent être « silencieux » et entraîner des problèmes à long terme comme l’anémie (manque de fer). Si vous suspectez un saignement de l’estomac, consultez rapidement un médecin pour des examens.

Hémorragie gastrique : les symptômes à reconnaître d’urgence

Les symptômes d’une hémorragie gastrique varient selon la quantité, la durée et la cause du saignement. Certaines hémorragies peuvent être silencieuses. Or, les hémorragies graves peuvent être mortelles. Le saignement peut survenir soudainement ou progresser lentement, entraînant des signes de perte de sang.

Les symptômes les plus courants incluent le vomissement de sang, des selles noires comme du goudron (méléna), des douleurs à l’estomac et une sensation de faiblesse. Les hémorragies gastriques sévères peuvent se manifester par des symptômes graves comme des évanouissements, un état de choc et un pouls rapide.

Voici en outre les symptômes possibles d’un saignement de l’estomac :

Vomissements de sang ou de substance brun-rougeâtre (ressemblant à du marc de café).

ou de substance brun-rougeâtre (ressemblant à du marc de café). Selles noires, goudronneuses ou sanglantes (méléna).

ou sanglantes (méléna). Douleur abdominale , sensation de brûlure ou crampes d’estomac.

, sensation de brûlure ou crampes d’estomac. Étourdissements , faiblesse et fatigue.

, faiblesse et fatigue. Peau pâle et sueurs froides.

et sueurs froides. Battements cardiaques rapides et irréguliers (tachycardie).

et irréguliers (tachycardie). Chute de tension et sensation d’évanouissement due à la perte de sang.

et sensation d’évanouissement due à la perte de sang. Risque de perte de conscience ou de choc en cas d’hémorragie grave.

Les hémorragies gastriques chroniques évoluent souvent sans symptômes évidents et entraînent une anémie (manque de fer) avec le temps. Comme ces saignements sont lents, les patients consultent généralement pour des symptômes comme la faiblesse, une peau pâle, un essoufflement et une fatigue rapide. Particulièrement chez les personnes âgées et celles souffrant de troubles gastriques chroniques, un saignement de l’estomac peut progresser silencieusement, provoquant une carence en fer.

Pourquoi l’estomac saigne-t-il ? Les causes principales à connaître

Les causes les plus fréquentes sont les ulcères d’estomac et la gastrite. Des infections dues à la bactérie Helicobacter pylori, l’usage prolongé d’analgésiques (AINS) et d’anticoagulants peuvent irriter la paroi de l’estomac et provoquer des saignements.

Un stress excessif peut augmenter l’acidité gastrique, endommageant ainsi la paroi de l’estomac. Les varices œsophagiennes (liées à une maladie du foie) et le cancer de l’estomac sont aussi des causes graves d’hémorragies gastriques.

Hémorragie gastrique : que faire pour se soigner et éviter le pire ?

En cas de saignement d’estomac, une intervention médicale immédiate est cruciale pour identifier et arrêter la source du saignement. Les hémorragies légères peuvent souvent être maîtrisées avec des médicaments, tandis que les cas sévères peuvent nécessiter une endoscopie ou une intervention chirurgicale.

Si le patient prend des anticoagulants, un ajustement de ces médicaments et la prescription de protecteurs gastriques peuvent stopper le saignement. En cas de perte de sang importante, une perfusion de liquides et une transfusion sanguine peuvent être nécessaires.

Changer ses habitudes alimentaires et éviter les facteurs irritants pour l’estomac accélère la guérison. En outre, notre mode de vie stressant, une alimentation déséquilibrée et de mauvaises habitudes sont des facteurs majeurs qui augmentent les maladies de l’estomac. Un stress excessif élève le niveau de cortisol dans le corps, ce qui rend la protection de la muqueuse gastrique plus difficile, irritant la paroi de l’estomac et aggravant la gastrite et les ulcères.

Pour les saignements légers, il est conseillé de mettre l’estomac au repos et d’éviter les aliments qui augmentent la production d’acide. Évitez les aliments difficiles à digérer et adaptez votre régime alimentaire pour ne pas agresser l’estomac. Augmentez votre consommation d’eau pour compenser la perte de liquides.

Enfin, même après l’arrêt du saignement, il faut maintenir une alimentation prudente pendant au moins plusieurs semaines pour permettre à la paroi de l’estomac de guérir.

Que manger après une hémorragie gastrique pour aider la guérison ?

Après un saignement, suivez un plan alimentaire qui n’irrite pas l’estomac, facile à digérer et qui n’augmente pas l’acidité gastrique. Le corps ayant perdu du sang et des liquides, une alimentation équilibrée en vitamines, minéraux et protéines accélère la guérison.

Préférez les aliments riches en fibres, doux pour l’estomac et qui protègent sa paroi. Évitez les aliments acides, épicés et transformés, ainsi que ceux difficiles à digérer. Les aliments trop chauds ou trop froids peuvent irriter la muqueuse gastrique. Mangez de petites quantités souvent pour ne pas surcharger l’estomac.

En premier lieu, voici les aliments recommandés après un saignement :

Aliments protecteurs de l’estomac : flocons d’avoine, bananes, pommes de terre bouillies, courgettes.

flocons d’avoine, bananes, pommes de terre bouillies, courgettes. Légumes et fruits riches en fibres : bananes, purée de pommes, carottes bouillies.

bananes, purée de pommes, carottes bouillies. Aliments probiotiques : yaourt et kéfir (ils aident à réguler l’acidité gastrique).

yaourt et kéfir (ils aident à réguler l’acidité gastrique). Sources de protéines maigres : poulet, dinde et poisson bouillis.

poulet, dinde et poisson bouillis. Céréales faciles à digérer : pain complet, riz.

pain complet, riz. Beaucoup d’eau, tisanes (camomille, fenouil) et liquides apaisants pour l’estomac.

En second lieu, voici une liste d’aliments à éviter :

Aliments épicés, gras et frits.

Aliments acides : cornichons, vinaigre, sauce tomate.

cornichons, vinaigre, sauce tomate. Boissons sucrées et gazeuses, café et thé noir.

et thé noir. Légumes crus et légumineuses difficiles à digérer (haricots secs, pois chiches, qui provoquent des gaz).

(haricots secs, pois chiches, qui provoquent des gaz). Aliments et boissons trop chauds ou trop froids.

Par ailleurs, ma façon de préparer les aliments est très importante pour la santé de l’estomac. Privilégiez les cuissons à la vapeur, bouillies ou au four plutôt que frites. Les aliments trop gras et épicés peuvent irriter l’estomac et retarder la guérison. Optez pour des soupes tièdes, des légumes bouillis et des aliments de consistance molle.