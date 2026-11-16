Equipe d’Algérie : Hemdani répond aux critiques

Face à la presse ce lundi après-midi, à la veille du match retour entre le Togo et l’Algérie, Brahim Hemdani a tenu un discours de prudence. Le sélectionneur national, qui s’est exprimé en même temps que son homologue togolais Patrice Neveu, a prévenu ses joueurs : la rencontre de Lomé n’aura rien à voir avec celle disputée à Tizi Ouzou. Il a également dû répondre sur deux dossiers brûlants, l’infirmerie pleine et les critiques qui visent son travail.

Hemdani attend un tout autre Togo à Lomé

Hemdani refuse de s’appuyer sur le scénario du match aller. Selon lui, une équipe qui évolue devant son public n’aborde jamais une rencontre avec les mêmes intentions qu’en déplacement. Le plan de jeu change, l’agressivité aussi. « On aura un match qui sera différent », a-t-il résumé.

Pour illustrer son propos, le sélectionneur national a ressorti l’exemple du Burundi. Le nul concédé à Bujumbura en septembre reste dans toutes les têtes. Cette sortie compliquée a rappelé au staff que chaque terrain africain réserve son lot de pièges. « Tous les matchs en Afrique sont compliqués à jouer », a-t-il rappelé.

Hemdani insiste sur un point : les Verts ne surprennent plus personne. « Le vécu récent au Burundi nous montre qu’on est attendu partout », a-t-il glissé, avant d’expliquer que l’objectif restera de bousculer l’adversaire pour décrocher « le meilleur résultat possible ». Une sortie réussie à Lomé pourrait d’ailleurs valider très vite le billet pour la phase finale continentale.

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Sept blessés chez les Verts : la mise au point du sélectionneur

Le sujet était attendu. Depuis l’ouverture du stage à Sidi Moussa, le groupe n’a cessé de se vider. Sept éléments figurent désormais sur la liste des indisponibles, un chiffre que Hemdani a lui-même confirmé devant les journalistes.

Le sélectionneur balaie pourtant toute responsabilité du staff technique dans cette série noire. « Il n’y a aucun problème par rapport à la charge d’entraînement, puisque celle-ci est parfaitement calculée et individualisée », a-t-il affirmé. Il distingue par ailleurs les pépins musculaires des problèmes articulaires, deux familles de blessures aux causes très différentes.

Hemdani relativise enfin en rappelant que l’Algérie n’est pas un cas isolé sur la scène internationale. « Beaucoup de sélections ont également des blessés », a-t-il souligné. Un discours déjà tenu avant le match aller, quand le technicien minimisait les forfaits en pointant un calendrier international surchargé.

Critiques sur les plateaux : la réponse sèche de Hemdani

Depuis le nul de Bujumbura, le travail du sélectionneur est régulièrement disséqué, parfois durement, dans les émissions sportives. Interrogé sur ces attaques, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas voulu entrer dans la polémique.

« Peu importe, je ne me pose pas de questions à ce niveau-là », a-t-il lâché. Pour lui, l’exposition médiatique fait partie intégrante de la fonction. « Les critiques font partie du métier », a ajouté le patron des Verts.

Sa priorité reste ailleurs. Le driver des Verts affirme se concentrer uniquement sur le vestiaire, sur l’état d’esprit du groupe et sur les conditions à réunir pour que ses joueurs performent. « Le reste est à l’extérieur et chacun a le droit d’avoir un avis », a-t-il conclu. Une sérénité qui tranche avec l’instabilité observée sur les bancs du championnat national.

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