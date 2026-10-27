Equipe d’Algérie : 2 nouveaux défenseurs dans la liste de Hemdani

La défense demeure le maillon faible de l’équipe d’Algérie. Après un rassemblement de septembre qui a laissé beaucoup de questions en suspens, Brahim Hemdani cherche des solutions ailleurs. Le sélectionneur national a coché deux noms évoluant en Europe : Abdenour Soualhia, sous les couleurs de Telstar aux Pays-Bas, et Fahem Benaissa-Yahia, pensionnaire de Mantova en Serie B italienne. Les deux joueurs seraient attendus pour le stage de novembre, marqué par un double rendez-vous contre le Togo en qualifications pour la CAN 2027.

Hemdani veut relancer la concurrence en défense

Lors de la dernière fenêtre internationale, le technicien a passé en revue quasiment tous les arrières à sa disposition. Aucun n’a réellement convaincu. Les failles constatées dans le replacement et la relance ont poussé le staff à élargir son champ de prospection plutôt que de s’entêter avec les mêmes options.

Ce constat n’a rien d’une surprise. Dès ses premiers choix, le sélectionneur avait affiché une volonté de renouvellement, comme l’a montré sa première liste marquée par dix retours et huit mises à l’écart. Le compartiment défensif, lui, n’a pas trouvé sa stabilité.

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Soualhia, un profil déjà repéré par le staff national

Le nom du défenseur de Telstar n’est pas totalement inédit dans l’entourage des Verts. Son nom avait déjà circulé avant l’annonce du premier groupe convoqué par le nouveau staff, sans qu’il soit finalement retenu. Cette fois, son temps de jeu régulier aux Pays-Bas plaide en sa faveur.

Âgé de 20 ans selon les informations relayées par plusieurs médias algériens, il enchaîne les titularisations et affiche une régularité qui tranche avec l’irrégularité observée chez certains concurrents. Son parcours, parti des divisions inférieures du football français, témoigne d’une progression rapide.

Pour Hemdani, l’intérêt est double : rajeunir une charnière vieillissante et introduire un joueur habitué à un championnat exigeant tactiquement. Reste à vérifier sa capacité d’adaptation au contexte très particulier de la sélection.

Benaissa-Yahia apporte une option sur le flanc gauche

Le second nom cité concerne le couloir gauche. À 24 ans, le latéral de Mantova affiche un bilan statistique encourageant : une réalisation et une offrande en dix apparitions, toutes compétitions confondues entre le championnat italien et la coupe nationale.

Ce rendement intéresse un staff en quête de densité offensive sur les ailes. La Serie B, réputée pour son intensité physique et sa densité défensive, constitue par ailleurs un terrain de formation sérieux pour un joueur appelé à évoluer au niveau international.

Son éventuelle convocation ne garantit évidemment rien. Mais elle traduit une méthode : élargir la base de joueurs observables avant de figer une hiérarchie.

Le stage de novembre et le Togo comme juge de paix

Le prochain rassemblement s’annonce décisif. Après avoir exprimé son mécontentement à l’issue de la dernière fenêtre, le sélectionneur a laissé entendre que des changements substantiels interviendraient avant les matchs face au Togo. L’arrivée de ces deux profils s’inscrirait pleinement dans cette logique.

Le parcours des Verts dans le groupe I reste correct sur le plan comptable, avec un succès face à la Zambie pour débuter la campagne puis un partage des points au Burundi. Le contenu, lui, n’a pas rassuré, en particulier dans les phases défensives où les Algériens ont concédé trop d’occasions franches.

Rien n’est encore officiel concernant ces deux renforts. La liste définitive tranchera, et elle est attendue avec impatience par des supporters qui réclament, avant tout, une arrière-garde enfin fiable.

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