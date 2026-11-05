Hemdani justifie l’absence de Luca Zidane et ouvre la porte à Bounedjah

Brahim Hemdani n’a pas esquivé. Face aux journalistes en conférence de presse, il a dû répondre à la question qui revenait dans toutes les bouches : pourquoi Luca Zidane reste-t-il à la porte alors que sa suspension appartient au passé ? La réponse du technicien tient en un mot : le terrain.

Aucune sanction, aucun contentieux personnel. Le patron de l’équipe d’Algérie a réduit le débat à un paramètre chiffré, celui des minutes disputées en club. « J’ai fait mon choix sur un critère sportif. À ce poste-là, qui est vraiment particulier, j’avais besoin de pouvoir choisir parmi trois gardiens ayant le maximum de temps de jeu », a-t-il expliqué.

Le sélectionneur a poussé la démonstration plus loin. Selon lui, les trois portiers retenus sont précisément ceux qui ont le plus joué depuis le précédent rassemblement. « C’est la seule raison pour laquelle j’ai tranché en leur faveur », a-t-il insisté, fermant la porte à toute lecture extra-sportive.

Ce discours n’étonnera pas ceux qui suivent le technicien depuis sa prise de fonction. Dès sa première sortie médiatique, il avait assuré que la porte restait ouverte à tous les internationaux et qu’aucun dossier disciplinaire n’avait pesé dans ses arbitrages.

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Bounedjah reste dans le viseur du sélectionneur

L’autre sujet sensible portait sur l’attaque. Baghdad Bounedjah, longtemps incontournable devant, vit lui aussi une période d’attente. Là encore, Hemdani a rappelé que sa mise à l’écart n’avait rien de définitif ni de personnel.

« J’avais déjà dit que la raison pour laquelle je n’ai pas convoqué Bounedjah est sportive. Je sais qu’il a beaucoup donné à la sélection, mais des décisions sportives doivent être prises », a affirmé le sélectionneur. Un hommage au passé du buteur, doublé d’un rappel à la règle.

La suite de sa réponse ressemble à une promesse. « Une chose est sûre, nous continuons à suivre le parcours du joueur régulièrement. Et lorsque je jugerai qu’il est capable d’apporter un plus, je le convoquerai sans hésitation. » Le dossier n’est donc pas clos.

Une attaque algérienne toujours en quête de repères

Trouver le digne successeur à l’ancien buteur d’Al-Sadd relève du casse-tête depuis plusieurs mois. Le staff multiplie les tests, observe les profils, sans qu’un titulaire indiscutable ne s’impose vraiment dans la surface adverse.

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Cette recherche s’inscrit dans un contexte plus large. Le technicien a déjà expliqué consacrer un temps considérable à convaincre plusieurs binationaux encore hésitants entre deux sélections, preuve que le chantier offensif dépasse le seul cas Bounedjah.

Sur le plan comptable, les Verts restent en position favorable dans leur groupe des éliminatoires de la CAN 2027. Mais la fragilité défensive observée lors des dernières sorties rappelle que la marge reste étroite. Hemdani, lui, continue d’appliquer sa grille de lecture : les performances en club, rien d’autre.

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