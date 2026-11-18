La Fédération algérienne de football a adressé une convocation officielle à Brahim Hemdani pour une réunion prévue la semaine prochaine. Au menu : des explications sur l’effondrement enregistré à Lomé face au Togo, et un verdict sur la suite de son mandat, a-t-on appris du média Echourouk.

La FAF dément le limogeage de Brahim Hemdani

Les rumeurs qui circulaient juste après le match face au Togo sur les réseaux sociaux et plusieurs sites d’information sont balayées par la FAF. Selon la même source, aucune procédure de rupture n’a été engagée contre le driver des Verts.

Il faut dire que l’Instance fédérale préfère examiner le dossier loin de la pression populaire et des décisions prises dans l’urgence. L’objectif affiché reste la stabilité technique de la sélection, à un moment où le groupe I des éliminatoires se resserre dangereusement.

Ce démenti intervient après une semaine de tempête. Le limogeage réclamé par une partie des supporters n’a jamais été inscrit à l’agenda immédiat de l’instance, qui attend d’abord d’entendre le principal intéressé.

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Un rapport technique attendu sur la table de la FAF

L’entrevue programmée dans les prochains jours ne sera pas une simple formalité. Brahim Hemdani devra y déposer un bilan détaillé : analyse du cycle écoulé, lecture des résultats, état du vestiaire et pistes de correction. Les responsables de la FAF veulent comprendre comment une sélection leader de son groupe a pu encaisser trois buts sans réagir.

Le bilan comptable de ces premiers mois reste mitigé. Victoire convaincante contre la Zambie, nul inquiétant au Burundi, succès amical face au Niger, puis cette déroute au stade de Kégué. Quatre journées disputées, et une défense qui n’a jamais rassuré.

La question de l’effectif figurera aussi au centre des discussions. Le sélectionneur avait pourtant élargi son groupe pour ce stage, avec cinq nouveaux noms appelés avant la double confrontation face au Togo, dont une majorité de défenseurs. Le remède n’a visiblement pas fonctionné.

Les éliminatoires de la CAN 2027 compliquent l’équation

Le contexte sportif pèse lourd dans la balance. Seuls les deux premiers de la poule décrocheront leur billet pour la phase finale organisée au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La qualification est encore jouable, mais la marge d’erreur s’est considérablement réduite.

Avant le déplacement à Lomé, le sélectionneur avait anticipé la difficulté du terrain africain en rappelant l’expérience du Burundi. Il avait aussi relativisé l’impact des forfaits tout en critiquant le calendrier international. Ses avertissements n’ont pas empêché la correction.

L’entrevue entre la FAF et Hemdani s’annonce donc déterminant pour l’équipe nationale. Reste à savoir qui le dirigera. La réponse tombera au terme d’une réunion que beaucoup considèrent déjà comme un tournant pour la sélection algérienne.

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