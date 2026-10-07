Hemdani hausse le ton : des changements majeurs attendus chez les Verts

Au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi Ouzou, à peine le coup de sifflet final retenti face au Niger en amical (2-1), Brahim Hemdani s’est engouffré dans le vestiaire des Verts pour y déverser une colère que plusieurs témoins présents dans le couloir ont entendue distinctement, rapporte le média El-Khabar. Le ton était dur, les mots choisis sans précaution.

Pourtant, le bilan comptable de cette fenêtre FIFA n’avait rien d’un naufrage. Une victoire contre la Zambie, un nul arraché au Burundi, puis un succès en amical face aux Nigériens : le sélectionneur aurait pu se satisfaire de la récolte. Il a choisi l’inverse, estimant que le contenu des trois rencontres ne reflétait ni le potentiel du groupe ni ses propres exigences.

Equipe d’Algérie : la prestation face au Niger a fait déborder le vase

La rencontre amicale contre la sélection dirigée par le technicien algérien Nabil Neghiz a servi de déclencheur. Gagner difficilement contre un adversaire de ce calibre, après deux sorties officielles déjà laborieuses, a convaincu le patron des Verts qu’un recadrage immédiat s’imposait.

Ce rendez-vous, organisé à Tizi Ouzou, avait pourtant été présenté comme un test grandeur nature pour un staff tout juste installé. Le résultat est venu masquer une copie technique jugée insuffisante, tant sur le plan individuel que dans l’animation collective.

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Hemdani prévient : la prochaine liste des Verts sera profondément remaniée

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’a pas seulement critiqué. Il a aussi averti. Devant l’ensemble de son effectif, il a annoncé que la liste de novembre connaîtrait des modifications nombreuses, avant la double confrontation contre le Togo comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027, ajoute la même source.

Une phrase, surtout, a marqué les esprits : celui qui n’y figurera pas en connaîtra parfaitement la raison. Le message, limpide, prolonge la ligne de conduite affichée depuis sa nomination. Dès sa prise de fonctions, le sélectionneur national avait insisté sur le fait que la porte restait ouverte à tous les internationaux, à condition de respecter le cadre fixé.

Vers une sélection algérienne rajeunie et débarrassée des automatismes

Le chantier dépasse la simple question disciplinaire. Hemdani semble convaincu que la montée en puissance de la sélection passe par des choix purement sportifs, détachés des réputations et des statuts acquis. Les jeunes talents devraient en être les premiers bénéficiaires.

Le nom d’Adil Bourabaâ revient avec insistance dans cette perspective. Appelé en renfort lors du dernier stage, le joueur de Le Mans fait partie de ces profils que le staff souhaite installer durablement. En parallèle, le dossier Aït-Nouri reste ouvert, tout comme la nécessité de s’appuyer provisoirement sur quelques repères expérimentés, à l’image de Nabil Bentaleb ou de Baghdad Bounedjah.

Cette volonté de renouvellement s’inscrit dans la continuité des premiers constats de Hemdani, qui avait déjà surpris en convoquant dix revenants et en écartant huit joueurs pour ses débuts sur le banc.

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