Hemdani défend ses choix et affiche ses ambitions

Les absences remarquées de sa première liste ont nourri les spéculations pendant plusieurs heures. Face aux journalistes, Brahim Hemdani a coupé court aux rumeurs : aucun international n’a été puni, aucun dossier personnel n’a pesé dans la balance. Le nouveau patron des Verts a préféré poser les règles du jeu, celles qui régiront désormais l’accès à la sélection nationale.

La question du partage du pouvoir au sein du staff revenait avec insistance. Le sélectionneur l’a évacuée sans détour. « J’ai eu beaucoup de réunions avec Anthar ainsi qu’avec le manager général, Moussa Saïb. Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus : je suis le coach principal, c’est moi qui fais les choix. Il n’y a aucune ambiguïté », a-t-il affirmé.

Une mise au point qui répond directement aux interrogations nées de la restructuration décidée par le Bureau fédéral, avec Antar Yahia comme adjoint et Moussa Saïb au poste de manager général. Le staff technique travaille en concertation, mais la décision finale appartient à un seul homme.

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Aucune sanction disciplinaire derrière les absents des Verts

Le message adressé aux joueurs non retenus tient en quelques phrases. « La porte est ouverte à tous les joueurs. Je ne suis pas arrivé avec des idées arrêtées ou des messages. Il n’était pas question d’exclure qui que ce soit », a expliqué le sélectionneur. Selon lui, cette liste reflète uniquement une photographie de l’instant.

Les critères retenus relèvent du terrain, rien d’autre. Le technicien s’est appuyé sur ses déplacements dans les stades et sur les rencontres qu’il a supervisées personnellement ces dernières semaines. « La sélection d’aujourd’hui, c’est celle de l’instant T », a-t-il résumé.

La méthode tranche avec celle de son prédécesseur. Au printemps dernier, le Bosnien avait refusé d’expliquer la mise à l’écart de cadres comme Bounedjah et Bennacer, estimant ne pas devoir de comptes sur ses décisions. Hemdani, lui, a choisi la transparence pour sa première apparition publique.

Remise des compteurs à zéro : la formule revient à plusieurs reprises dans la bouche du sélectionneur. « Tous les joueurs sont susceptibles d’être sélectionnés, personne n’a été écarté pour des raisons disciplinaires. Seuls les résultats et les performances seront des facteurs déterminants pour établir une liste », a-t-il insisté.

Brahim Hemdani place la qualification avant toute ambition à la CAN

Interrogé sur ses objectifs, le sélectionneur a refusé de brûler les étapes. « L’objectif, c’est d’aller à la CAN avec une équipe ambitieuse, mais avant cela, on doit faire en sorte de nous qualifier pour pouvoir avoir cette ambition. Chaque chose en son temps », a-t-il déclaré.

Deux rendez-vous figurent en haut de sa feuille de route immédiate. Le sélectionneur national veut d’abord bien négocier ces rencontres avant d’évoquer un horizon plus lointain. Une prudence assumée pour un entraîneur qui découvre le banc de la sélection A après son sacre aux Jeux méditerranéens.

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