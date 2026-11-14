Algérie – Togo : Hemdani minimise les forfaits et s’inquiète du calendrier international

À la veille du match face au Togo, le sélectionneur Brahim Hemdani assure que les nombreux forfaits n’ont pas perturbé la préparation des Verts. Il annonce une rotation, refuse de regarder les résultats des adversaires et critique un calendrier international jugé épuisant. Ce qu’il faut retenir de sa conférence de presse.

Forfaits chez les Verts : Hemdani se veut rassurant avant le Togo

Brahim Hemdani a abordé sans détour la question des absences, à la veille du match face au Togo, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027. Plusieurs joueurs convoqués ont dû déclarer forfait ces derniers jours, dont Bachir Belloumi, Abdellatif Ramdane et Hicham Boudaoui. Le sélectionneur refuse pourtant d’en faire un problème.

« C’est une situation qui n’est pas anormale, ça arrive dans toutes les sélections », a-t-il expliqué. Selon lui, les allers-retours de joueurs touchent en ce moment de nombreuses équipes nationales dans le monde. Il appelle son groupe à faire preuve d’adaptabilité et dit faire confiance à tout l’effectif à sa disposition.

Le sélectionneur parle d’« impondérables liés au métier de joueur de haut niveau ». « Moi, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça », a-t-il insisté. Il a précisé que les joueurs concernés étaient surtout très déçus de devoir quitter le rassemblement.

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Algérie – Togo : quel onze pour Hemdani ?

Hemdani assure que ces absences n’ont eu aucun effet sur la préparation globale de l’équipe. Le plan de jeu reste celui prévu, défensivement comme offensivement. « La seule chose qui change, ce sera les profils des joueurs qui s’exprimeront sur le terrain », a-t-il résumé.

Le sélectionneur annonce aussi une rotation sur cette double confrontation. Les Verts reçoivent d’abord le Togo, avant de se déplacer chez lui trois jours plus tard, avec peu de temps pour récupérer. Pour Hemdani, ce calendrier serré permettra de voir un maximum de joueurs à l’œuvre.

Arrivé en septembre, le technicien rappelle qu’il doit obtenir des résultats dans un délai court, tout en proposant un jeu cohérent. Les joueurs savent, selon lui, que l’équipe a besoin de tout le monde. Notre article sur la liste de Hemdani pour le Togo détaillait les choix du sélectionneur.

Calendrier international : Hemdani rejoint les critiques de Mourinho

Interrogé sur la fenêtre internationale de novembre, accusée de multiplier les blessures, Hemdani a partagé l’inquiétude de nombreux entraîneurs. Il a cité José Mourinho, qui a estimé que les joueurs du Real Madrid partis en sélection étaient « complètement rincés ». Selon lui, les sélectionneurs doivent faire particulièrement attention à l’état physique des joueurs.

Le sélectionneur algérien juge le rythme des matchs « infernal ». Il ne se montre pas optimiste pour autant. « J’ai l’intime conviction que ça ne va pas changer, et que ça pourrait même s’aggraver », a-t-il lâché.

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Éliminatoires CAN 2027 : Hemdani ne regarde pas le nul entre le Burundi et la Zambie

Les deux autres adversaires de l’Algérie dans la course à la qualification, le Burundi et la Zambie, se sont neutralisés. Hemdani refuse pourtant de s’attarder sur ce résultat. « On a un match à jouer à domicile, et à gagner, et c’est cette échéance-là qui nous importe », a-t-il affirmé.

Le sélectionneur estime que le niveau du football africain s’est « considérablement rééquilibré ». Il rappelle le match nul arraché au Burundi en septembre (2-2), dans un contexte difficile. « J’avais dit à l’époque qu’on en avait gagné un et pas perdu deux », a-t-il souligné.

Les Verts avaient bien lancé leur campagne en battant la Zambie (3-1) en septembre, comme le racontait notre article sur la victoire face à la Zambie. La double confrontation face au Togo s’annonce donc décisive pour la suite des éliminatoires. Hemdani assure que tout a été fait pour aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions.