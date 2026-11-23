Brahim Hemdani ne dirigera plus les Verts. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, lui a signifié en ce début de semaine que sa mission à la tête de la sélection nationale prenait fin, selon les informations du média spécialisé Compétition. Son adjoint Anthar Yahia quitte lui aussi le navire. Nommé trois mois plus tôt seulement, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille devient ainsi le troisième technicien remercié depuis l’arrivée de l’actuel président de l’instance fédérale.

Walid Sadi notifie à Brahim Hemdani la fin de sa mission

La rencontre était attendue, elle a eu lieu hier dimanche. Face à Walid Sadi, Brahim Hemdani a appris que l’Instance fédérale ne comptait plus sur lui pour conduire l’équipe nationale lors des prochaines échéances. La décision concerne l’ensemble du duo installé à l’automne, puisque l’ancien défenseur Anthar Yahia, qui occupait le poste d’entraîneur adjoint, a connu le même sort.

Rien de surprenant dans ce dénouement. Le rendez-vous avait été programmé dans un climat tendu, nourri par la dernière défaite humiliante de l’EN face au Togo (3-0) à Lomé. La réunion décisive entre Sadi et Hemdani ressemblait déjà, pour beaucoup d’observateurs, à une formalité administrative avant l’annonce d’une rupture.

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Un passage éclair de trois mois sur le banc des Verts

Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. C’est le 5 septembre dernier, au Centre technique national de Sidi Moussa, que le Bureau fédéral avait confirmé la désignation de Brahim Hemdani comme sélectionneur national. L’intéressé sortait alors d’un sacre retentissant, la médaille d’or glanée aux Jeux méditerranéens de Tarente, en Italie.

Son profil cochait plusieurs cases aux yeux des décideurs de Dely Brahim. Une carrière de joueur menée au plus haut niveau, le brassard de capitaine porté à l’Olympique de Marseille comme aux Glasgow Rangers, et surtout la licence UEFA Pro en poche. Autant d’arguments qui avaient convaincu la FAF de renoncer à la piste étrangère, après des mois de tractations infructueuses.

Le staff mis en place prévoyait aussi un organigramme élargi, avec Moussa Saïb comme manager général. L’objectif affiché tournait autour du rajeunissement de l’effectif, avec un œil attentif porté sur les talents du championnat local et sur les binationaux susceptibles de rallier la sélection. Ce chantier restera inachevé.

Le troisième sélectionneur consommé sous l’ère Sadi

Avec ce départ, la liste s’allonge. Djamel Belmadi, puis Vladimir Petkovic, et désormais Brahim Hemdani : trois entraîneurs se sont succédé sur le banc national depuis que Walid Sadi préside la FAF depuis septembre 2023. Une instabilité chronique qui interroge sur la ligne directrice de l’instance.

Le cas du technicien suisse illustre bien ce climat. Son départ, acté au début du mois d’août, avait pris la forme d’une résiliation de contrat négociée à l’amiable, assortie d’une indemnité limitée à trois mois de salaire pour lui et ses trois adjoints. Un arrangement présenté comme financièrement maîtrisé par rapport aux sommes évoquées initialement.

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