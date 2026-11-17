Sonné par la gifle reçue au stade de Kégué, Brahim Hemdani n’a pas fui ses responsabilités. Le sélectionneur national a pris la parole après la lourde défaite concédée à Lomé lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027, et son message tient en quelques mots : il se considère comme le premier fautif, mais il n’envisage pas une seconde de quitter son poste. Une position tenue alors que son mandat n’a que trois mois d’existence.

Face aux journalistes, le sélectionneur national a d’abord coupé court aux spéculations sur son maintien. « La question de mon avenir, ce n’est pas le moment d’en parler, mais je suis le premier à me remettre en question », a-t-il lancé. Un propos qui traduit un malaise évident, sans pour autant ouvrir la porte à une démission.

Hemdani est allé plus loin en pointant l’attitude de son groupe sur le terrain. « Je suis le premier responsable de cette défaite. Aucun engagement de la part des joueurs, pourtant je les avais avertis à ce sujet. »

Les choix tactiques de Hemdani assumés sans détour

Interrogé sur son onze de départ et sur les entrées en jeu décidées après la pause, le driver des Verts n’a esquivé aucune critique. « Mes choix pour ce match, je les assume. Je les ai faits par rapport à l’état de fraîcheur de mes joueurs », a-t-il expliqué, renvoyant à une gestion dictée par la charge physique accumulée.

Cette question du calendrier le préoccupait déjà avant le déplacement. En conférence de presse à la veille du match aller, il dénonçait un rythme international épuisant et relativisait la cascade de forfaits qui a décimé sa liste. Les absences se sont multipliées jusqu’au dernier moment, l’obligeant à bricoler.

Ses changements à la mi-temps, avec les entrées de Gouiri, Boulbina et Naïr, n’ont rien changé à la physionomie d’une rencontre déjà pliée. Le mal était fait dès la première période, avec trois buts encaissés en vingt minutes.

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Un avenir qui ne dépend plus du sélectionneur national

Sur son maintien, Hemdani a été limpide : la décision appartient à d’autres. « Dans cette défaite, je suis exposé. Mon départ n’est pas de mon ressort », a-t-il reconnu, admettant dans la foulée que son équipe « n’a pas répondu aux attentes ». La balle est désormais dans le camp des instances fédérales.

Le contraste est saisissant avec ses débuts. Fin septembre, sa première sortie officielle s’était soldée par un succès contre la Zambie devant un stade Hocine-Aït-Ahmed comble. Depuis, la trajectoire s’est nettement assombrie, entre le nul concédé au Burundi et cette déroute à Lomé qui met fin à huit années d’invincibilité africaine.

Les signaux d’alerte existaient pourtant. Avant même le rassemblement de novembre, la fragilité défensive des Verts inquiétait le staff comme les observateurs, au point de pousser le technicien à élargir sa liste avec plusieurs arrières.

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