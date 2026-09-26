Hemdani – Ait-Nouri : altercation en plein match Algérie-Zambie

La première officielle de Brahim Hemdani sur le banc des Fennecs restera marquée par un accrochage avec l’un de ses cadres. Face à la Zambie, au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou, le sélectionneur algérien a vu Rayan Ait-Nouri refuser de se préparer à entrer en jeu en seconde période.

Le défenseur de Manchester City, non titularisé pour ce match, n’a finalement disputé aucune minute de la rencontre. Un choix qui a visiblement pesé sur l’ambiance du banc algérien tout au long de la soirée.

Un match tendu malgré la victoire des Fennecs

Sur le terrain, l’Algérie a longtemps maîtrisé son sujet. Jaouen Hadjam, titularisé au poste de latéral gauche à la place d’Ait-Nouri, a inscrit un but et confirmé son entrée dans le groupe de Hemdani.

La Zambie a toutefois égalisé en seconde période, remettant les Fennecs sous pression. C’est finalement Ibrahim Maza qui a redonné l’avantage à l’Algérie d’un but décisif, dans un match disputé pour les éliminatoires de la CAN 2027.

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Ait-Nouri renvoyé au banc puis rappelé après le but de Maza

Après l’égalisation zambienne, Hemdani avait déjà envoyé Ait-Nouri à l’échauffement une première fois avant de le renvoyer s’asseoir. Dès lors, la situation restait en suspens sur le banc de touche.

Quand Maza a redonné l’avantage à l’Algérie, le sélectionneur a demandé une seconde fois au joueur de Manchester City de se préparer à entrer. Ait-Nouri a refusé de répondre à cette sollicitation, provoquant une altercation verbale directe avec Hemdani.

Le manager général de la sélection, Moussa Saïb, est alors intervenu pour tenter de calmer la situation entre le technicien et son joueur.

Amoura mécontent après sa sortie

Selon El-khabar, plusieurs joueurs, dont Amine Gouiri, se seraient également interposés pour apaiser les tensions sur le banc. La même source évoque des images montrant la colère d’Ait-Nouri, ainsi qu’une intervention d’Antar Yahia demandant à Moussa Saïb de se retirer pour ne pas envenimer la situation.

Cette source évoque par ailleurs un second épisode survenu durant la même rencontre. Amine Amoura, remplacé par Adel Boulbina, aurait quitté le terrain visiblement irrité et aurait refusé de serrer la main de Brahim Hemdani.

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Hemdani reste évasif en conférence de presse

Interrogé sur l’incident après le match, Brahim Hemdani n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. « J’ai pas envie de parler d’un cas personnel », a-t-il déclaré face aux journalistes.

Le sélectionneur a toutefois posé un cadre clair sur la gestion de son groupe. « Notre mission ici est de servir l’équipe nationale et de défendre ses intérêts, rien d’autre. Si une situation anormale devait survenir, que ce soit en club ou en sélection, nous prendrions les mesures qui s’imposent. En tout cas en l’espèce y’a rien à dire sur la question », a-t-il ajouté.

Ait-Nouri, un temps de jeu limité en club cette saison

L’épisode intervient dans un contexte particulier pour le défenseur de Manchester City. Selon une source française, Ait-Nouri ne totalise que 105 minutes de temps de jeu en club depuis le début de la saison.

Malgré cette situation, le joueur reste un cadre historique de la sélection avec 34 sélections à son actif. Ancien joueur d’Angers, il s’est imposé ces dernières années comme un titulaire indiscutable du couloir gauche algérien.

Les options de Hemdani pour la suite

La gestion de cet épisode va désormais se jouer en interne, loin des micros. Hemdani a laissé entendre qu’aucune faveur ne serait accordée en cas de comportement jugé problématique, sans pour autant nommer publiquement le joueur concerné.

Reste à savoir comment le sélectionneur composera avec Ait-Nouri lors des prochains rassemblements, alors que la concurrence s’est renforcée avec l’éclosion de Jaouen Hadjam au même poste.

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