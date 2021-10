Héliopolis : l’espoir de l’Algérie aux oscars 2022

Retenu pour la deuxième fois par le Comité de sélection algérien au ministère de la Culture et des Arts, le long métrage « Héliopolis » représentera l’Algérie à la 93ᵉ édition des Oscars qui se déroulera à Los Angeles aux États unis d’Amérique le 27 mars 2022.

Après s’être retiré de la compétition en raison de l’échec de projection de son film pendant au moins une semaine en 2020 dans les salles de cinémas algériennes (condition requise pour la participation aux oscars régie par l’Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences « AMPAS » ), le réalisateur Djaâfar Gacem ainsi que son équipe ont participé à une série d’avants premières organisée en 2021 par le Centre Algérien de Développement du Cinéma -CADC- remplissant ainsi les exigences de l’AMPAS.

Héliopolis, en bonne voie pour les Oscars

La tournée en salles s’est déroulée dans les cinq wilayas de Laghouat, Constantine, Oran, Alger et à Tizi-Ouzou du 25 mai au 05 juin 2021 en collaboration avec l’Office National de la Culture et de l’information (ONCI), la Radio Algérienne, les Télévisons Algériennes Nationales, l’Office national algérien du tourisme (ONAT), le Centre algérien de la cinématographie (CAC), la Direction de culture de la Wilaya de Laghouat, l’APC Alger Centre, le Comité des activités culturelles de la ville de Constantine et le Royal Hôtel Oran.

Le long métrage est sorti en 2019 avec la participation de Aziz Boukrouni , Mehdi Ramdani , Souhila Mallem, racontant l’histoire de l’Algérie dans les années 1940 durant la colonisation française et les évènements tragiques survenus le 8 mai 1954 dans les villes de Sétif, Guelma et Kherrata.

L’histoire tourne autour du personnage de « Si Mokdad » rôle incarné par Aziz Boukrouni, un « Gaïd » qui prône la France coloniale et son fils « Mahfoud » campé par l’acteur Mehdi Ramdani qui a une idée opposée à celle de son père et qui est pour une Algérie indépendante.