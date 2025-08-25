Hécatombe sur les routes algériennes : deux graves accidents de bus font 53 blessés en moins de 12h

Ce dimanche soir, sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur d’Aïn Smara dans la wilaya de Constantine, deux bus se sont violemment percutés, provoquant la panique parmi les passagers.

Moins de douze heures plus tard, c’est sur la route nationale n°1, reliant Djelfa à Laghouat, qu’un autre drame s’est produit.

En tout, plus de cinquante personnes ont été blessées dans ces deux accidents qui rappellent, une fois encore, la vulnérabilité des voyageurs sur les grands axes routiers.

Constantine : télescopage entre deux bus, 27 blessés dont des enfants

Selon un communiqué de la direction de la protection civile, l’accident est survenu dimanche 24 août à 20h59. Au niveau du tronçon Zouaghi Slimane de l’autoroute Est-Ouest. La collision a impliqué deux bus, l’un reliant Oran à Constantine et l’autre effectuant la liaison Annaba-Oran.

🟢 À LIRE AUSSI : Agression d’une femme à Sidi Bel Abbès : l’auteur devant le procureur, la date de l’audience fixée

Les secouristes ont pris en charge 27 blessés, âgés de 4 à 65 ans. Après avoir reçu les premiers soins sur place, ils ont été évacués vers l’hôpital de Constantine. L’intervention rapide des équipes de la protection civile a permis d’éviter un bilan plus lourd.

Djelfa-Laghouat : 26 blessés dans un second accident de bus sur la RN01

Au petit matin de ce lundi 25 août, la route a de nouveau été marquée par un grave accident. Cette fois, il s’agit d’une collision survenue sur la RN01, au lieu-dit Maktâa El Oust, dans la commune d’Aïn El Ibel. Entre un bus assurant la liaison Jijel–Hassi R’mel et un autre véhicule.

Le bilan fait état de 26 blessés, hommes, femmes et enfants, âgés de 1 à 56 ans. Cinq ambulances et trois camions de secours ont été mobilisés par la protection civile. Qui a évacué les victimes vers l’hôpital local après leur avoir prodigué les premiers soins.

🟢 À LIRE AUSSI : Violée puis brûlée… Une SDF atteinte de troubles mentaux retrouvée calcinée sur une plage d’Alger

Enfin, ces deux accidents rapprochés dans le temps et dans l’espace rappellent l’ampleur des risques encourus sur les grands axes routiers. L’autoroute Est-Ouest comme la RN01 figurent parmi les voies les plus fréquentées du pays. Où la circulation intense et la fatigue des conducteurs augmentent la probabilité de collisions graves.