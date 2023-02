Hécatombe routière : le renversement d’un bus fait 8 morts à Tikejda

8 personnes ont été tuées et 10 autres ont été blessées dans un terrible accident de la route, après qu’un bus se soit renversé transportant des passagers à Tikjeda dans la wilaya de Bouira.

Selon un post publié sur la page la gendarmerie nationale « Tariki », l’accident s’est produit au niveau de la route nationale n°33, qui relie les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus exactement au niveau de la région de Tikejda. D’après la meme source, l’accident a fait 8 morts et 10 blessés.

Des membres de la division régionale de la Gendarmerie Nationale d’el Asnam et Bachloul sont sur place afin de procéder aux inspections nécessaires.