Hécatombe routière à Tamanrasset : 34 morts dans un accident de bus dévastateur

Un effroyable accident de la route a coûté la vie à pas moins de 34 personnes dans la wilaya de Tamanrasset. Les victimes ont péri dans des conditions tragiques lors d’une collision entre un bus et un véhicule utilitaire. Le bilan de la protection civile, qui est déjà très lourd, pourrait s’alourdir dans les heures à venir, laissant la communauté locale dévastée.

34 personnes périssent dans un accident entre un bus et un véhicule à Tamanrasset

Le sinistre s’est produit aux premières heures du matin, le mercredi 19 juillet, vers 4h 15, sur la RN1, plus précisément à un endroit appelé Outoul. Un choc violent entre le bus transportant les passagers et un véhicule utilitaire a entraîné un incendie dévastateur, causant la mort de dizaines de personnes à bord et faisant au moins 12 autres blessées.

Les secours et les équipes de la protection civile sont immédiatement intervenus sur les lieux, s’efforçant de sauver des vies et d’évacuer les victimes. Face à l’ampleur de la catastrophe, l’opération de sauvetage se poursuit encore à l’heure actuelle.

Les autorités locales et les enquêteurs sont sur place pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La communauté de Tamanrasset, profondément choquée par cet événement tragique, est unie dans la peine et dans le soutien apporté aux familles des victimes.

Accident mortel à Tamanrasset : la Présidence adresse ses condoléances

Suite à l’accident tragique qui a endeuillé Tamanrasset, la Présidence de la République algérienne a émis un communiqué exprimant ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le président Tebboune, en voyage d’État à Pékin, a tenu à adresser ses vœux de prompt rétablissement aux blessés hospitalisés suite à cette collision mortelle.

