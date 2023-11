Hécatombe routière à Oran : 5 personnes carbonisées vives dans un violent accident

Drame routier en Algérie – Cinq personnes ont perdu la vie carbonisées et quatre autres ont été grièvement blessées dans un accident de la route survenu ce lundi matin près de la commune d’Oued Tlelat, au sud-est de la wilaya d’Oran. La Protection civile a été alertée à 09h06, intervenant rapidement sur les lieux de l’accident impliquant le renversement d’un camion suivi d’un incendie.

L’incendie d’un camion fait 5 victimes à Oran

L’accident s’est déroulé sur la route nationale 35, entre El Bria et Oued Tlelat. Le camion a dérapé de la chaussée pour des raisons inconnues avant de s’embraser, entraînant la perte tragique de cinq vies. Les corps des victimes ont été retrouvés carbonisés, quatre autres personnes ont été blessées, présentant des brûlures sur diverses parties du corps.

Les secours ont agi promptement, évacuant les blessés vers l’hôpital local, tandis que les décédés ont été transportés à la morgue de l’établissement.

En début de matinée, d’importants moyens ont été déployés par la Protection civile, mobilisant 40 agents, cinq ambulances, dont deux médicalisées, et cinq camions de lutte anti-incendie.

Les accidents, en particulier ceux impliquant des moyens de transport en commun tels que les bus et les taxis, deviennent de plus en plus fréquents et meurtriers en Algérie, appelant à une réflexion approfondie sur la sécurité routière. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.

Un carambolage fait 10 blessés à Boumerdès

Il y a une dizaine de jours, un accident de la route similaire, mais moins grave, est arrivé à Boumerdès. Un carambolage de masse incluant 17 véhicules a fait une dizaine de blessés, dont certains graves.

L’accident a pris place sur l’autoroute est-ouest, près du tronçon de Larbatache. La collision de chaine a ainsi provoqué de dommages grave aux véhicules touchés, semant le chaos sur cette portion de la route.