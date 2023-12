Hébergement de Djamel Belmadi : la grosse mise au point de la FAF

La fédération algérienne de football a fait une grosse mise au point à propos de l’hébergement de Djamel Belmadi. Elle appelle les médias algériens de soutenir le sélectionneur national en prévision des prochaines échéances.

Djamel Belmadi quitte l’Algérie après la fin de chaque regroupement vers son pays natal la France ou bien son domicile au Qatar. Et ce, depuis qu’il a été nommé dans son poste il y a plus de cinq ans. Certains médias s’interrogent pour quelles raisons ne reste pas dans le pays, comme faisaient ses prédécesseurs, et faire des tournées dans les différents stades algériens pour assister aux matchs du championnat, afin de superviser certains joueurs ayant le potentiel pour renforcer la sélection nationale.

Cela a fait réagir la fédération algérienne de football. En effet, elle a défendu le sélectionneur dans un communiqué officiel. « Suite aux informations relatives à l’hébergement du sélectionneur national A et afin de lever tout équivoque à ce sujet, la Fédération algérienne de football tient à préciser qu’il n’existe aucune affaire qui a trait à cette question. Les obligations contractuelles sont respectées par les deux parties ». Lit-on sur le site officiel de la FAF.

La FAF appelle les médias à soutenir Belmadi

Dans son communiqué, la première instance du football algérien appelle les médias algériens à soutenir Djamel Belmadi en prévision des prochaines échéances, notamment avant la CAN-2023 en Côte d’Ivoire.

« Aussi, la Fédération algérienne de football invite les médias nationaux, la famille footballistique et les supporters de l’équipe nationale, afin de se rallier autour du sélectionneur national et de le soutenir dans sa mission visant à lever haut l’emblème national, notamment lors de la Coupe d’Afrique des nations 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire ». Ajoute le communiqué officiel de la FAF.