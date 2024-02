Haut conseil de régulation des importations : Larbaoui préside une réunion

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion du Haut conseil de régulation des importations ce mardi. L’objectif de cette réunion était d’évaluer les données relatives à la balance commerciale et de proposer des mécanismes et des mesures pour protéger et promouvoir la production nationale afin de la substituer aux importations.

Lors de cette réunion, les participants ont également examiné les grands axes de la politique nationale en matière d’importations et de renforcement de la coordination entre les secteurs. Pour cela, ils ont discuté du développement du système informatique et du système statistique du tissu de production nationale. Cette mesure vise à améliorer la régulation des importations et à favoriser la production nationale.

Accélération du processus de numérisation

Un autre point abordé lors de cette réunion était l’accélération du processus de numérisation. Cette mesure fait suite aux instructions données par le président de la République lors de la cérémonie d’installation du conseil en date du 2 août 2023. Le but est de moderniser et de digitaliser les procédures liées aux importations afin de les rendre plus efficaces et plus transparentes.

La protection de la production nationale est un enjeu essentiel pour le gouvernement. Dans cette optique, la réunion a permis de proposer des mécanismes et des mesures visant à protéger et à promouvoir la production nationale. Il s’agit notamment de limiter les importations et de favoriser l’achat de produits fabriqués localement. Ces mesures ont pour objectif de soutenir l’économie nationale et de créer des emplois.

La coordination entre les différents secteurs est un élément clé pour assurer une régulation efficace des importations. Lors de la réunion, les participants ont discuté des moyens de renforcer cette coordination. Le développement du système informatique et du système statistique du tissu de production nationale est l’une des mesures proposées pour améliorer cette coordination.

