Hausse vertigineuse de l’euro en Algérie : voici les taux de change en Banque et au marché noir

Après une période de calme relatif, l’euro renoue avec la hausse en Algérie, affichant de nouveaux records aussi bien sur le marché parallèle que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie. Cette envolée concerne aussi d’autres monnaies étrangères, à l’instar du dollar américain et de la livre sterling britannique. Dans cet article, découvrez les cours de change en vigueur sur les deux marchés de change.

Depuis le début de cette semaine, les cambistes du marché informel n’ont pas tardé à ajuster leurs taux face à la dynamique haussière de l’euro. Au niveau du Square Port Saïd d’Alger comme dans d’autres points de change non officiels, la devise européenne s’échange désormais à 255 dinars à l’achat et atteint 258 dinars à la vente. Concrètement, un particulier devra débourser 25 500 dinars pour obtenir 100 euros. Inversement, s’il décide de revendre cette somme, il obtiendra 25 800 dinars.

La tendance haussière s’observe également du côté du marché officiel. Selon les derniers taux affichés par la Banque d’Algérie, l’euro s’achète à 150,55 dinars et se vend légèrement plus cher, à 150,58 dinars. Ainsi, un particulier souhaitant acheter 100 euros auprès d’une banque devra prévoir 15 055 dinars, tandis qu’un établissement bancaire en exigera 15 058 dinars pour une opération de vente.

Ce regain d’intérêt pour la monnaie unique européenne pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la demande croissante en prévision des départs à l’étranger ou les fluctuations du marché international. Les prochains jours permettront de voir si cette tendance s’inscrit dans la durée ou s’il s’agit simplement d’un sursaut passager.

Taux de change en Algérie : où en sont les autres devises ?

La hausse des devises étrangères en Algérie ne concerne pas uniquement l’euro. Plusieurs autres monnaies affichent également une tendance haussière, en particulier sur le marché parallèle, où les écarts avec les taux officiels continuent de se creuser.

Ce mercredi, le billet vert connaît une nouvelle poussée sur le circuit informel. Les cambistes du marché parallèle proposent le dollar à 237 dinars à l’achat et 240 dinars à la vente.

Une différence significative par rapport aux chiffres communiqués par la Banque d’Algérie, qui fixe le cours officiel du dollar à 132,30 dinars à l’achat et 132,32 dinars à la vente.

Par ailleurs, la livre sterling atteint actuellement des niveaux records en Algérie. Sur le marché parallèle, les cambistes l’achètent à 302 dinars et la revendent à 305 dinars. De leur côté, les banques restent bien en dessous avec un taux d’achat affiché à 175,61 dinars et un taux de vente à 175,70 dinars, selon les données officielles de ce mercredi.

Même constat du côté du dollar canadien, qui suscite un intérêt croissant. Sur les étals des changeurs informels, la devise canadienne s’échange à 162 dinars à l’achat et grimpe jusqu’à 164 dinars à la vente. En comparaison, la Banque d’Algérie affiche des taux bien plus modestes, soit 93,02 dinars à l’achat et 93,06 dinars à la vente.