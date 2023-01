Hausse retraites salaires et chômage : le ministre dévoile la date

Le ministre du Travail Youcef Cherfa a annoncé aujourd’hui, le lundi 8 janvier 2023, que la hausse des salaires et des des pensions de retraite entrera en vigueur en mars prochain, et qu’elle soit calculée rétroactivement, à partir de janvier, et concerne plus de 7,7 millions de salariés et retraités.

Youcef Cherfa qui était l’invité sur le plateau de la Radio Chaine 3, dans l’émission « l’invité de la rédaction » a indiqué que l’enveloppe financière allouée par l’Etat pour couvrir ces augmentations de salaires est estimée à environ 900 milliards de dinars, en plus des 147 milliards de dinars alloués pour augmenter les retraites.

S’agissant de l’allocation chômage, le ministre a indiqué que la mise en œuvre de ses augmentations commencera au courant du mois de janvier, après l’avoir portée à 15 mille dinars au lieu de 13 mille dinars, soulignant qu’elle touchera près de deux millions de bénéficiaires.

Pour conclure, Cherfa a souligné que les augmentations de salaire approuvées par le président de la République affectent également la catégorie des cadres dans les administrations publiques.

Les chiffres de Cherfa sur la hausse des salaires

Intervenant le dimanche 26 décembre 2022 sur le plateau de la télévision nationale. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa avait avançait quelques chiffres concernant cette hausse de salaires.

Youcef Cherfa avait annoncé que plus de 2.8 millions d’Algériens seront touchés par cette revalorisation, dont des travailleurs et des retraités.

le ministre souligne que les travailleurs du secteur public bénéficieront d’une hausse de salaire variable entre 47 et 50 pourcents. Quand est-ce cette augmentation entre en vigueur ? Selon Youcef Cherfa, cette hausse sera graduelle durant les deux années de 2023 et 2024.

« Durant 2023 et 2024, les premiers travailleurs du secteur de l’éducation, à savoir les enseignants. Ils seront touchés par une augmentation d’environ 13.800 dinars algériens », avait précisé le ministre.

« Lors de la même période, les travailleurs modestes verront eux également leurs salaires augmenter. En effet, la hausse variera entre 4500 et 8500 dinars algériens », ajoutait la même source.