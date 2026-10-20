Hausse des retraites CNR : l’effet de seuil qui pénalise les pensions juste au-dessus de 20 000 DA

Depuis le 1er mai 2026, les pensions CNR augmentent de 10 % jusqu’à 20 000 DA, et de 5 % au-delà. Ce barème à deux taux crée un effet de seuil autour de 20 000 DA. Certaines pensions qui dépassaient ce montant finissent sous celles qui ne l’atteignaient pas.

Retraites CNR 2026 : qui bénéficie des hausses de 5 % et 10 % ?

L’arrêté du 16 avril 2026, publié au Journal officiel du 6 mai 2026, fixe deux taux de revalorisation. Les pensions et allocations de retraite de 20 000 DA ou moins augmentent de 10 %. Celles qui dépassent ce montant progressent de 5 %.

La hausse s’applique depuis le 1er mai 2026, sans rappel sur les mois précédents. Elle concerne les retraités qui comptaient au moins une année en position de retraite avant le 1er mai 2025. Les nouveaux retraités bénéficient, eux, de salaires de référence actualisés par le même arrêté.

Le taux s’applique au montant mensuel de la pension issu des cotisations, c’est-à-dire des droits contributifs. La hausse vient ensuite s’ajouter aux minima légaux et aux éventuelles indemnités complémentaires. Le montant final dépend donc de la composition exacte de chaque pension, détaillée dans notre dossier sur la retraite en Algérie.

Augmentation des retraites en Algérie : combien allez-vous toucher ?

Pour une pension sans complément, le calcul reste simple. Il suffit de multiplier la pension d’avril 2026 par 1,10 si elle ne dépasse pas 20 000 DA. Au-delà, il faut la multiplier par 1,05.

Pension de 15 000 DA : hausse de 1 500 DA, soit 16 500 DA par mois.

hausse de 1 500 DA, soit 16 500 DA par mois. Pension de 18 000 DA : hausse de 1 800 DA, soit 19 800 DA par mois.

hausse de 1 800 DA, soit 19 800 DA par mois. Pension de 20 000 DA : hausse de 2 000 DA, soit 22 000 DA par mois.

hausse de 2 000 DA, soit 22 000 DA par mois. Pension de 21 000 DA : hausse de 1 050 DA, soit 22 050 DA par mois.

hausse de 1 050 DA, soit 22 050 DA par mois. Pension de 30 000 DA : hausse de 1 500 DA, soit 31 500 DA par mois.

hausse de 1 500 DA, soit 31 500 DA par mois. Pension de 50 000 DA : hausse de 2 500 DA, soit 52 500 DA par mois.

hausse de 2 500 DA, soit 52 500 DA par mois. Pension de 80 000 DA : hausse de 4 000 DA, soit 84 000 DA par mois.

En pourcentage, le taux de 10 % profite d’abord aux petites pensions. En valeur absolue, les pensions élevées gagnent toutefois davantage de dinars chaque mois. Un retraité à 80 000 DA reçoit ainsi 4 000 DA de plus, contre 1 500 DA pour une pension de 15 000 DA.

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Pensions CNR : pourquoi le seuil de 20 000 DA crée-t-il des écarts ?

Le passage d’un taux à l’autre crée un effet de seuil. Une pension de 20 000 DA passe à 22 000 DA grâce au taux de 10 %. Une pension de 20 500 DA, elle, ne passe qu’à 21 525 DA avec le taux de 5 %.

Le retraité qui touchait 500 DA de plus avant la hausse en perçoit désormais 475 de moins. Toutes les pensions comprises entre 20 001 et 20 952 DA se retrouvent ainsi sous les 22 000 DA. L’arrêté ne prévoit aucune clause pour corriger cet écart.

Pension de 20 000 DA : 22 000 DA après la hausse.

22 000 DA après la hausse. Pension de 20 200 DA : 21 210 DA.

21 210 DA. Pension de 20 500 DA : 21 525 DA.

21 525 DA. Pension de 20 800 DA : 21 840 DA.

21 840 DA. Pension de 20 952 DA : 21 999,60 DA.

21 999,60 DA. Pension de 21 000 DA : 22 050 DA, premier montant de la liste à repasser au-dessus de 22 000 DA.

Dans les faits, peu de pensions de droit direct se situent autour de 20 000 DA. La pension minimale s’aligne en effet sur le SNMG, fixé à 24 000 DA depuis janvier 2026. L’effet de seuil peut donc surtout toucher des allocations de retraite et des pensions de réversion.

Les retraités concernés ont intérêt à comparer leur bulletin d’avril et celui de mai. L’agence CNR de rattachement peut expliquer le calcul appliqué à chaque dossier. Il est recommandé de vérifier sa situation auprès de la CNR avant toute réclamation, afin d’éviter toute confusion.

Retraite minimale en Algérie : quels montants et majorations en 2026 ?

Le relèvement du SNMG à 24 000 DA aligne mécaniquement la pension minimale de retraite sur ce montant. L’allocation minimale, fixée à 75 % du SNMG, atteint de son côté 18 000 DA. Notre article sur le salaire minimum à 24 000 DA détaille cette mesure.

Pour ces retraités, la hausse de 10 % ou de 5 % s’ajoute aux minima légaux. Elle s’ajoute aussi aux indemnités complémentaires et aux majorations exceptionnelles déjà perçues. Le montant minimum de la majoration pour tierce personne, versée aux retraités qui ont besoin d’une aide au quotidien, augmente quant à lui de 2 %.

Pensions d’invalidité et accidents du travail : quelles augmentations ?

L’arrêté applique les mêmes taux aux pensions d’invalidité versées au titre des assurances sociales. La hausse s’ajoute là aussi au minimum légal de ces pensions. Le texte revalorise enfin, dans les mêmes conditions, les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

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Versement des pensions CNR : comment vérifier sa revalorisation ?

La CNR a versé les pensions revalorisées dès la première semaine de mai 2026, à plus de 3,5 millions de bénéficiaires. Elle avait exceptionnellement avancé le paiement de mai et de juin, en raison de la proximité de l’Aïd. Le calendrier habituel de versement a repris en juillet 2026.

Cette mesure coûte plus de 88 milliards de dinars à la caisse, pour une hausse moyenne d’environ 1 900 DA par mois. Certains retraités attendaient un effet rétroactif à janvier 2026, que l’arrêté ne prévoit pas. Le DG de la CNR avait déjà détaillé son champ d’application lors de l’annonce.

Chaque retraité peut vérifier le montant de sa pension sur son bulletin ou sur l’espace en ligne de la CNR. En cas d’écart, il peut déposer une réclamation auprès de son agence de rattachement. La revalorisation s’applique automatiquement, sans aucune démarche particulière.

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