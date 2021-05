Hausse record des prix de la pomme de terre

La flambée des prix des produits de consommation continue à fragiliser le pouvoir d’achat de l’écrasante majorité des ménages en Algérie à la veille de l’Aïd Al Fitr.

Hormis certains produits soutenus par les subventions étatiques comme la semoule, le lait ou l’huile de table, les autres produits alimentaires continuent leur ascension.

Ainsi, la pomme de terre a été cédée aujourd’hui jusqu’à 140DA le kilo dans la majorité des marchés du pays et rares sont les marchands qui la proposaient moins, la hausse du prix du légume le plus consommé touche de plein fouet les ménages à faibles revenus en Algérie.

Pour justifier la hausse persistante des prix de la pomme de terre, les marchands de légumes, qui ont été unanimes à affirmer que les prix étaient « élevés » sur les marchés de gros des wilayas productrices.

Justification du ministère

En effet, le ministère du Commerce a tenté une nouvelle fois d’expliquer la hausse du prix de la pomme de terre sur le marché national. Selon son directeur général de la régulation et de l’organisation des marchés, Sami Kolli, la spéculation est à l’origine de cette flambée.

Il y a trois jours, l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) a annoncé avoir procédé au déstockage de quantités supplémentaires de pomme de terre à travers six (6) wilayas du pays en vue de stabiliser les prix et de contrer les spéculateurs.

D’autres quantités de pomme de terre seront déstockées et injectées dans les marchés de gros en fonction des besoins, selon la même source.

Cette opération vise à stabiliser les prix et à contrer les spéculateurs en approvisionnant les marchés de gros de quantités suffisantes de ce produit de large consommation.