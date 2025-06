Hausse record de l’euro en Algérie : quelle est la valeur d’un billet de 100 ce lundi 30 juin ?

Alors que la saison estivale s’installe, les taux de change connaissent de fortes fluctuations, notamment sur le marché informel en Algérie. L’euro, en particulier, enregistre une envolée sans précédent, atteignant un niveau jamais observé auparavant.

Sur les places informelles de change, la monnaie européenne franchit la barre symbolique des 260 dinars. Ce lundi 30 juin 2025, l’euro s’échange à 259 dinars à l’achat et 263 dinars à la vente, soit 26 300 dinars pour un billet de 100 euros.

La hausse ne se limite pas au marché noir. Les données de la Banque d’Algérie confirment également une légère progression de l’euro, dont le taux s’élève à 151,48 dinars à l’achat et 151,53 dinars à la vente. Une progression modeste, mais révélatrice d’une tendance globale.

Taux de change des devises en Algérie : qu’en est-il des autres devises ?

Ces disparités deviennent encore plus frappantes lorsqu’on compare les autres devises. Le dollar américain, très sollicité, affiche un taux de 225 dinars à l’achat et 229 dinars à la vente sur le marché parallèle. À titre de comparaison, la Banque d’Algérie fixe le dollar à 129,36 dinars à l’achat et 129,38 dinars à la vente, soit un écart de plus de 100 dinars entre les deux marchés.

La livre sterling, toujours très convoitée, poursuit sa progression. Sur le marché informel, elle dépasse les 300 dinars, avec un taux d’achat à 301 dinars et une vente à 305 dinars. Du côté officiel, elle s’échange à 177,19 dinars à l’achat et 177,21 dinars à la vente.

Le dollar canadien, souvent discret, mais surveillé de près, reste stable à 160 dinars à l’achat et à 162 dinars à la vente sur le marché parallèle, contre 94,59 dinars à l’achat et 94,61 dinars à la vente dans les cotations de la Banque.

Cette hausse des devises, en particulier de l’euro, intervient à un moment stratégique. L’arrivée des estivants, notamment de la diaspora algérienne, alimente la demande en devises, augmentant mécaniquement les tensions sur le marché parallèle.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,48 151,53 259,00 263,00 Dollar US ($) 129,36 129,38 225,00 229,00 Livre Sterling (₤) 177,19 177,21 301,00 305,00 Dollar CAN ($C) 94,59 94,61 160,00 162,00 Riyal Saoudien (SAR) 34,49 34,50 58,00 60,00

El Tarf : trois femmes arrêtées pour tentative de transfert illicite de devises et d’or

Une opération conjointe entre la police des frontières terrestres d’El Aioun et la brigade de lutte contre la criminalité économique d’El Tarf a permis de déjouer une tentative de contrebande de devises et de métaux précieux vers la Tunisie. Trois femmes ont été arrêtées.

L’intervention, menée la semaine dernière à la frontière algéro-tunisienne, a permis la saisie de 127 900 euros et de 2,85 kg d’or, dissimulés dans le corps des suspectes. Celles-ci s’apprêtaient à quitter le territoire national à bord d’un véhicule de tourisme lorsqu’elles ont été interceptées.

Les autorités ont soumis les voyageuses à une radiographie qui a révélé la présence de corps étrangers dans leur abdomen. L’or, fondu en petits morceaux pour faciliter sa dissimulation, a été extrait au cours de l’enquête.

Déférées devant le parquet d’El Kala, les trois femmes font face à de lourdes accusations, dont trafic illicite de métaux précieux, infraction à la législation sur les changes et constitution d’une association de malfaiteurs.