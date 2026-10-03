Hausse des prix des fruits et légumes : le gouvernement lance une vaste opération de contrôle

Face à la flambée des prix des fruits et légumes, les directions du Commerce multiplient les contrôles. Appuyés par la gendarmerie et la police, leurs agents ciblent les marchés de gros et les commerces de détail. Objectif : stabiliser le marché et garantir la disponibilité des produits.

Depuis quelques jours, les prix de plusieurs fruits et légumes s’envolent sur les marchés. Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, dirigé par Amel Abdelatif, a réagi. Sur ses instructions, les directions de wilaya multiplient les sorties de contrôle depuis jeudi.

Cette mobilisation intervient alors que la hausse des prix inquiète les ménages. Le prix de la tomate avait déjà fait réagir les autorités, qui pointent la spéculation. Lors de son entrevue avec la presse, le président Tebboune est aussi revenu sur le sujet. Selon lui, la plupart des agriculteurs ne sont pas responsables de cette hausse.

Les marchés de gros sous surveillance

Les contrôleurs ciblent d’abord les marchés de gros, souvent dès l’aube et avec l’appui des services de sécurité. À Tizi Ouzou, ils ont visité jeudi matin le marché de gros des frères Chaâbane, avec la gendarmerie. Ils y ont vérifié l’approvisionnement, les prix et les conditions de stockage des produits.

Vendredi à l’aube, le directeur du Commerce de Biskra s’est rendu au marché de gros de Felliache. Il entendait surveiller l’arrivée des marchandises et leur circuit de distribution, pour freiner toute hausse injustifiée des prix. À Mila, les agents ont inspecté le marché de gros régional de Magra, à Oued Athmania. Ils y ont contrôlé l’arrivée des produits, les prix et les marges bénéficiaires.

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La pomme de terre dans le viseur

Plusieurs directions du Commerce visent particulièrement la pomme de terre. À Batna, les contrôleurs ont inspecté vendredi des détaillants en fruits et légumes, avec la police et la gendarmerie. Ils ont vérifié l’application des prix fixés pour ce produit, sur instruction de la ministre.

Selon la direction de Batna, ces contrôles suivent l’ensemble de la filière, de la production à la commercialisation. À Khenchela, une brigade mixte s’est rendue vendredi à l’aube au marché de gros d’Ensigha. Elle réunissait des agents du commerce, de l’agriculture, de la police et de la gendarmerie.

Les agents y ont informé les commerçants des nouvelles mesures de régulation des prix de la pomme de terre. Selon la direction du Commerce de Khenchela, ils ont constaté une offre abondante et un approvisionnement stable.

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Affichage des prix, marges et hygiène contrôlés

Les contrôles portent aussi sur les pratiques commerciales au détail. À Jijel, les agents de l’inspection territoriale du commerce de Taher ont mené vendredi une sortie avec la police. Ils ont vérifié l’approvisionnement du marché et l’obligation d’afficher les prix.

À Oran, les contrôleurs ont visité les marchés et les détaillants de fruits et légumes, avec plusieurs services de police. Ils ont vérifié le respect des prix et l’hygiène des produits agricoles. La direction du Commerce indique avoir pris les mesures nécessaires contre les contrevenants.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les agents assuraient aussi une permanence vendredi à Draâ El Mizan. Ils y ont contrôlé le respect des règles commerciales et la disponibilité des produits de large consommation. Ces exemples ne représentent qu’une partie de l’opération menée dans l’ensemble du pays.

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