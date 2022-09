Hausse prix du gaz livré à l’Espagne : ce qu’a dit le PDG de Sonatach

Prix et livraison du gaz vers l’Espagne… Les négociations entre Sonatach et la partie espagnole touchent à leur fin. Madrid payera plus cher le gaz algérien.

Dans une déclaration à la presse ce mercredi 28 septembre ; le PDG groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé la fin des négociations avec le partenaire espagnol Naturgy sur les nouveaux prix du gaz. « Un accord sera conclu dans les tout prochains jours », a-t-il souligné.

Avec la hausse des cours du gaz, l’Algérie a revu, ces derniers mois, tous ses contrats avec ses principales par partenaires, dont l’Espagne et l’Italie. Sans surprise, Sonatrach a augmenté les prix du gaz, avec de nouveaux partenariats.

L’Algérie prévoit-elle d’augmenter le volume des exportations vers l’Espagne ?

Depuis le début de la crise diplomatique entre Alger et Madrid, les Espagnoles avaient une crainte quant à l’avenir du partenariat énergétique entre les deux pays, mais selon le PDG de Sonatrach, rien n’a changé sur le volet partenariat.

« La capacité du gazoduc Medgaz reliant l’Algérie et l’Espagne, estimée à 11 milliards M3/an, est exploitée en entier et nous honorons aujourd’hui nos contrats à 100% avec la partie espagnole », a fait savoir le patron de Sonatrach.

S’agissant de l’éventuelle hausse des livraisons du gaz vers l’Espagne, le PDG de Sonatrach a précisé que les capacités du gazoduc Medgaz ne permettent pas une telle augmentation. Dans le même sillage, il a aussi annoncé la signature de plusieurs accords signés avec le groupe italien ENEL et sa filiale en Espagnole ENDESA.