Les accidents de moto se multiplient ces jours-ci, touchant de plus en plus de jeunes et d’adolescents. Derrière chaque victime se cache une aventure qui commence avec des acrobaties à moto et se termine dans un cercueil, plongeant les parents dans la douleur, le regret et la malédiction de ce moyen de transport considéré comme maudit.

Ces derniers jours, les services de protection civile ont enregistré de multiples accidents de motos et de scooters. Le phénomène s’est intensifié à mesure que les motos se sont transformées en machines de mort, menaçant la sécurité des routes déjà encombrées par les manœuvres imprudentes des jeunes et des téméraires.

Selon les statistiques officielles, les motocyclistes sont responsables de 30% des accidents de la route. Beaucoup de jeunes ont trouvé la mort après avoir effectué des cascades imprudentes à moto, laissant des familles dévastées face à la tragédie.

Des adolescents et des enfants touchés par ce phénomène

Le phénomène s’est même étendu aux enfants qui, de nos jours, n’hésitent pas à monter sur une moto et à se déplacer avec, même en dehors des zones urbaines, perturbant la circulation et créant des scènes terrifiantes. Certains jeunes emmènent des enfants avec eux sur leurs motos, les accrochant à leurs dos et mettent leur vie en danger sur les routes.

Pendant la saison estivale, ces motos se dirigent souvent vers les plages, et le phénomène s’intensifie chaque week-end avec des cortèges de motards imprudents qui prennent des virages dangereux avec insouciance. Souvent, plus d’un passager est à bord de chaque moto, et la plupart ne respectent pas le code de la route, préférant prendre des risques dans les virages sans porter de casque.

Les parents sont en partie responsables de cette tragédie, car ils achètent des motos à leurs enfants bien plus jeunes qu’ils ne devraient l’être, les laissant à la merci de ces engins meurtriers.

Un cadeau de ce type dans de telles circonstances est un poison mortel et une initiative explosive dont les parents ne prennent conscience que lorsque leur enfant est porté sur leurs épaules dans un cercueil.