Hausse pour les retraités: la plus importante depuis la création de la sécurité sociale ?

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Ben Taleb, a affirmé que les augmentations approuvées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en faveur des retraités “n’avaient jamais été vues par notre système de sécurité sociale depuis sa création”.

Lors de sa visite dans la wilaya de Mascara, le ministre a révélé que le budget alloué aux pensions de retraite a connu une augmentation considérable. En effet, il est passé de 18 milliards de dinars en 2016 et 2017 à 170 milliards de dinars en 2024.

Cette augmentation substantielle confirme la santé de l’économie nationale et le développement en cours dans le pays. Le ministre a souligné l’importance de ces mesures dans le renforcement de l’économie et la création d’opportunités pour les citoyens.

Les actions du gouvernement pour l’emploi des jeunes en Algérie

En outre, le ministre Ben Taleb a rappelé les différentes mesures prises par le président depuis 2020 pour favoriser l’emploi des jeunes. Ces mesures incluent la reconnaissance des travailleurs indépendants, la consolidation des dispositifs de soutien à l’emploi et l’intégration de plus de 500 000 bénéficiaires de contrats de pré-emploi.

Plus de 2 millions de jeunes bénéficient des allocations de chômage, parmi lesquels plus de 500 000 reçoivent une formation professionnelle dans des centres spécialisés. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes et à faciliter leur intégration sur le marché du travail.

Pour conclure, les récentes décisions prises par le gouvernement visent à améliorer les conditions de vie des retraités et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes. Ces initiatives témoignent de l’engagement continu de l’État envers le bien-être de ses citoyens et la prospérité économique du pays.