Hausse injustifiée des prix : le ministre du Commerce promet des mesures sévères

Le Ministre du Commerce, Taïeb Zitouni, a récemment affirmé l’engagement de son ministère à renforcer les marchés régionaux de gros des fruits et légumes en Algérie, il a fait cette déclaration lors de sa visite à Ouargla, où il a inspecté le marché régional de gros des fruits et légumes en compagnie du Wali et de membres du Conseil de Renouveau Économique Algérien.

L’objectif principal de cette initiative est de transformer ces marchés en espaces commerciaux dynamiques, facilitant la distribution de produits alimentaires à grande échelle. Le Ministre a souligné l’importance de fournir des produits à des prix compétitifs pour les citoyens, en renforçant la collaboration entre les secteurs public et privé.

Dans cette perspective, le Ministre a également insisté sur la nécessité de développer le réseau de distribution en impliquant tous les acteurs, y compris les producteurs, les commerçants et les opérateurs économiques. Cette démarche vise à garantir un approvisionnement régulier à travers le pays.

Par ailleurs, le Ministre a exprimé sa ferme opposition à toute pratique commerciale abusive, notamment la hausse injustifiée des prix et les tactiques trompeuses qui portent préjudice aux consommateurs. Il a averti de mesures sévères contre ceux qui enfreignent les lois commerciales et les droits des consommateurs, afin de protéger les intérêts des citoyens.

En conclusion, le Ministre du Commerce a réaffirmé l’engagement du gouvernement algérien à promouvoir un environnement commercial sain et équitable, favorisant la croissance économique et le bien-être des citoyens.