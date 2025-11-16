Hausse du SMIG, pouvoir d’achat, incendies : Tebboune fixe les priorités au Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres marquée par plusieurs décisions importantes touchant aussi bien l’organisation administrative du pays que les projets économiques stratégiques.

Au cœur des discussions figuraient la promotion de nouvelles wilayas, l’avancement de la mine de Gara Djebilet et la future mise en service de la ligne ferroviaire Tindouf–Béchar.

Dès l’ouverture de la séance, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’accélérer la modernisation de l’administration territoriale, notamment dans les Hauts-Plateaux et le Sud, régions dont les habitants réclament depuis des années davantage de services publics de proximité.

Le Conseil des ministres a ainsi validé la promotion de 11 circonscriptions administratives en wilayas à part entière, une décision qui devrait faciliter la gestion locale, améliorer la planification des projets et réduire les délais dans le traitement des dossiers administratifs.

Onze nouvelles wilayas, hausse du SMIG et avancées à Gara Djebilet : les décisions clés du Conseil des ministres

Sur le plan économique, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions claires concernant la mine de Gara Djebilet, l’un des plus grands gisements de fer au monde. Le président a confirmé que l’exploitation industrielle du minerai débutera au premier trimestre 2026.

L’objectif annoncé est double : atteindre l’autosuffisance en matières premières pour l’industrie sidérurgique nationale et diminuer la facture des importations, qui pèse lourdement sur les finances publiques. Le projet, considéré comme stratégique, mobilise d’importants investissements et doit contribuer à la création d’emplois dans la région de Tindouf.

Dans la continuité de ce projet minier, le président a également annoncé une avancée majeure dans les infrastructures de transport : la ligne ferroviaire minière reliant Tindouf à Béchar entrera en service en janvier 2026.

Cette mise en exploitation permettra d’assurer le transport du minerai vers les complexes sidérurgiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives logistiques pour le Sud-Ouest du pays. Abdelmadjid Tebboune a décidé que la date de mise en service sera érigée en journée nationale de célébration, afin de marquer symboliquement l’achèvement de cet important chantier.

Pouvoir d’achat, incendies : Tebboune annonce une série de mesures fortes

Concernant le volet social, le président a chargé le ministre des Finances de préparer un projet d’augmentation du salaire minimum national garanti (SNMG) ainsi que de la prime de chômage. Cette mesure vise à renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, dans un contexte marqué par la hausse des prix et les difficultés économiques rencontrées par de nombreuses familles.

Enfin, face aux incendies qui ont touché plusieurs wilayas simultanément le week-end dernier, le chef de l’État a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour déterminer les causes et les responsabilités.

Avec ces décisions, Abdelmadjid Tebboune confirme sa volonté de combiner réformes administratives, développement économique et amélioration des conditions de vie des citoyens, tout en renforçant la sécurité et la cohésion nationale.