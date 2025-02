Hausse du Salaire national minimum garanti en vue : l’UGTA confirme une prochaine revalorisation

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Amar Takdjout, a réaffirmé hier le soutien total de la Centrale syndicale au dialogue national initié par le président de la République. Il a également annoncé une revalorisation imminente du Salaire national minimum garanti (SNMG), une nouvelle qui devrait réjouir de nombreux travailleurs algériens.

Invité de la chaîne 3 de la Radio nationale, Amar Takdjout a confirmé que la révision à la hausse du SNMG est inscrite à l’agenda du chef de l’État.

Sans préciser le montant exact ni la date d’application, il a assuré que cette mesure interviendra « très prochainement ».

Cette annonce vient en réponse aux attentes des travailleurs et traduit la volonté du gouvernement d’améliorer leur pouvoir d’achat.

Le SG de l’UGTA a également mis en avant l’intérêt constant du président Tebboune pour les préoccupations des différentes catégories sociales, soulignant son engagement en faveur des jeunes et des travailleurs.

Vers une nouvelle culture du dialogue social

Lors de son intervention, Amar Takdjout a insisté sur l’importance du dialogue comme moteur de changement.

Selon lui, « la force syndicale ne réside pas dans la grève et la contestation, mais dans la capacité de proposition ».

Il plaide ainsi pour une approche constructive, basée sur la concertation et le compromis, afin de mieux répondre aux attentes des travailleurs tout en assurant la stabilité sociale.

La nouvelle loi syndicale saluée, mais à clarifier

Abordant la nouvelle loi sur l’exercice du droit syndical, Takdjout a salué les avancées qu’elle introduit, notamment en matière d’indépendance des syndicats et de digitalisation.

Cependant, il a relevé certains points nécessitant plus de précisions et de clarifications. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’une meilleure définition de certaines formulations juridiques, tout en se déclarant favorable à la limitation des mandats et à l’alternance à la tête des syndicats.

Une liberté syndicale conditionnée par le respect des lois

Interrogé sur la question de la liberté syndicale en Algérie, le SG de l’UGTA a estimé qu’elle est « à géométrie variable », dépendant principalement du respect des lois en vigueur.

Il a rappelé que les syndicats doivent prouver leur représentativité et leur capacité à organiser des actions responsables, plutôt que de se limiter à des revendications conflictuelles.

Avec ces déclarations, Amar Takdjout réaffirme la position de l’UGTA en faveur d’un dialogue social apaisé et d’une modernisation du paysage syndical algérien, tout en appelant à une meilleure structuration et clarification des nouvelles réformes en cours.