Hausse du prix du gobelet de café à 50 DA et plus, les internautes algériens dénoncent

Le prix gobelet de café qui a connu une hausse significative à 50 DA provoque l’indignation des Algériens. En effet, le soudain changement de prix de la tasse de café à 50 DA a suscité l’indignation de nombreux citoyens à travers le pays, en particulier les habitués des cafés, où elle a été catégoriquement rejetée.

De plus, l’Organisation algérienne de protection des consommateurs (APOCE) a publié un sondage sur sa page Facebook, dans lequel les citoyens ont été invités à voter sur l’augmentation du prix de la tasse de café. Les réponses ont été divisées en deux catégories : la première justifie et doit être acceptée, tandis que la seconde est injustifiée et ne peut être acceptée.

Le pourcentage de votes pour la première réponse a atteint 10%, soit une augmentation justifiée, tandis que le pourcentage de votes pour la deuxième réponse a atteint 90%, soit des augmentations injustifiées et inacceptables. Cela confirme le rejet des citoyens pour cette augmentation sans préavis.

Il est à noter que cette augmentation de prix a suscité un grand débat parmi les utilisateurs des médias sociaux, qui ont demandé l’intervention des autorités de réglementation pour mettre fin à cette situation.

Pourquoi cette augmentation subite du prix du gobelet de café dans les cafétérias ?

Dans le même contexte, de nombreux citoyens se sont demandés pourquoi les propriétaires de cafés ont augmenté le prix de la tasse de café de 40 DA à 50 DA du jour au lendemain, sans que le prix du café et du sucre n’ait augmenté.

Pour ce qui est des raisons de l’augmentation du prix du gobelet de café, selon les propriétaires de cafés, l’augmentation du prix de la tasse de café est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, les coûts de production ont augmenté, en particulier les coûts de l’électricité et de l’eau, qui ont augmenté de manière significative au cours des derniers mois. De plus, les coûts des matières premières ont également augmenté, en particulier le lait et la crème, qui sont utilisés pour préparer le café au lait.